L'Escolania de Montserrat actuarà per primer cop a Austràlia el març de 2023

L'actuarà per primer cop a la seva història a. Serà el mes de març de 2023 al, que se celebra anualment en aquesta ciutat australiana. Segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat l'ACN, els concerts de l'Escolania seran els dies 3, 4 i 5 de març.Es tracta d'un festival d'arts que està produït peri que se celebra un cop l'any. El certamen va iniciar-se l'any 1960 i inclou tot tipus d'arts, entre les quals hi ha òpera, teatre, dansa, música clàssica i contemporània, literatura o arts visuals. L'Escolania està aquests dies de gira pels Estats Units on oferirà tres concerts a Minnesota i Pennsylvania, i farà un intercanvi amb l'escolania de Saint John's.