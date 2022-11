Manresa batejarà dissabte amb el nom Maria Ciuraneta la pista poliesportiva del Vell Congost

El bàsquet femení, protagonista d'una temporada plena d'activitats

Eldeacollirà aquest dissabte, 12 de novembre a partir de les 5 de la tarda, l'acte de cloenda de laque ha exercit la ciutat durant la temporada 2021-22. L'acte ha inclòs la descoberta d'una placa en aquesta instal·lació esportiva d'un espai que portarà el nom de, pionera del bàsquet femení manresà, així com la presentació del llibre Història del bàsquet femení a Manresa.L'acte comptarà amb l'assistència de l'alcalde de Manresa,; del regidor d'Esports,; del president de la Federació Catalana de Basquetbol,, i de la representant de la Comissió de la Capitalitat del Bàsquet Femení a Manresa,. Intervindrà també el periodista, autor del llibre que recull la història del bàsquet femení a Manresa. L'acte es completarà amb un vídeo resum dels actes celebrats durant la temporada en el marc de la programació de la Capitalitat del Bàsquet femení.En acabar l'acte institucional es disputarà, a la pista del, el partit corresponent a la 7a jornada de la Copa Catalunya entre l'equip sènior A deli l'L'acte de descoberta de la placa que dona nom a la instal·lació esportiva del Complex Vell Congost va ser aprovat per unanimitat de tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Manresa durant el ple celebrat el 16 de juny passat, amb la voluntat de reconèixer Maria Ciuraneta Sannicolas com la principal impulsora dela Manresa en la primera meitat del segle XX. El seu impuls i la seva tenacitat van fer que passés per diverses responsabilitats dins el món del bàsquet femení, des de jugadora fins a directiva. La sol·licitud de denominació d'aquest espai va ser feta pel Manresa Club Bàsquet Femení en el marc de la Capitalitat del Bàsquet Femení que ha ostentat Manresa.Cal recordar que un altre dels espais del Complex Vell Congost, la pista de gimnàstica, duu des de l'any 2016 el nom, el gimnasta olímpic manresà que va morir sobtadament als 34 anys, el desembre de 2012, quan baixava del Collbaix La(FCBQ) va designar Manresa com a seu de la Capitalitat del Bàsquet Femení durant la temporada 2021-2022. Manresa ha estat la cinquena ciutat que ha exercit aquesta capitalitat després de Malgrat de Mar (2020). Anteriorment, ho havien fet Igualada (2019), Girona (2018) i Sant Feliu de Llobregat (2017).La capitalitat ha permès durant el darrer any que la ciutat de Manresa hagi estat l'epicentre d'un reguitzell d'actes adreçats a potenciar el bàsquet femení i reivindicar Manresa com a ciutat de bàsquet. Aquesta fita esportiva ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i de les entitats que fomenten el bàsquet femení a la ciutat com ara la, elo l'El programa de la capitalitat s'ha vertebrat al llarg de la darrera temporada en tres eixos: Competim, Participem i Més enllà del Bàsquet.En el marc de l'eix Competim, han destacat esdeveniments de caràcter competitiu que s'han jugat a Manresa, adreçades a equips i esportistes. En aquest apartat han destacat esdeveniments com una recepció oficial d'exjugadores a l'Ajuntament de Manresa, un partit amistós al Nou Congost entre els equips d'exjugadores de Manresa i una representació d'exjugadores de Primera Divisió dels anys 1985-1992; la celebració de 33a edició de la; les concentracions de lesde diferents categories o tornejos de bàsquet femení per lao del, entre d'altres.Emmarcat en l'eix Participem, Manresa ha organitzat desenes d'activitats vinculades al bàsquet, però obertes a la participació d'escoles, centres de secundària i la ciutadania en general. En aquest apartat, ha destacat lao l'acte popular, en el qual es va fer una marxa multitudinària botant una pilota de bàsquet amb un recorregut des del centre de la ciutat fins a arribar al Congost.Sota l'eix Més enllà del Bàsquet, s'han desenvolupat diferents activitats culturals vinculades al bàsquet i alfemení a la ciutat com un concurs de fotografia, un cicle de xerrades sobre psicologia, alimentació i medicina de l'esport, la incorporació del nom de Maria Ciuraneta Sannicolas per batejar la pista poliesportiva del Complex Vell Congost, i una exposició i un llibre sobre la història del bàsquet femení a Manresa.