El cicle 3/4 de música tornarà diumenge amb el concert «L'essència del que viu»

L'acollirà aquest diumenge, 13 de novembre a les 12 del migdia, L'essència del que viu, un concert del cicleque estarà interpretat per la soprano moianesai la pianista manresanaDe vegades no n'hi ha prou amb seguir caminant. Sovint costa trobar la pau que abraça. Admirar aquest cel tan blau o el passeig fins a la platja. Potser es tracta, senzillament, de viure per aprendre a estimar la vida.Aquest és un concert que convida a passejar al voltant del que ens inspira, allò que ens fa ser i dona sentit a les nostres vides. Des de l'admiració de la natura exaltant a l'amor desmesurat, passant per la nostàlgia del que va ser i ja no torna, apreciant la companyia, deixant-nos perdre inevitablement per camins incerts...Un concert de les exalumnes delClara Renom i Alba Vila amb obres d', entre d'altres.Les entrades per assistir al concert de L'essència del que viu tenen un preu de 6 euros i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet