«Immunitat», l'última obra de Jordi Casanovas, arribarà aquest cap de setmana al Kursaal

La sala gran delacollirà aquest cap de setmana dues funcions de l'obra de teatre Immunitat del dramaturg. L'espectacle, interpretat per, es podrà veure dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.Sis persones que no es coneixen entre elles són convocades a participar en unper a la millora de la gestió de futures crisis. Els han assignat un número i una capseta amb dos polsadors. Una intel·ligència artificial els farà preguntes relacionades amb la gestió política de la pandèmia de lai ells hauran de votar. La ràbia i la frustració, acumulades després de tants mesos de restriccions, tragèdies i desgast, aviat afloraran per posar a prova el senzill sistema democràtic que els ha plantejat la computadora: Votar sí o votar no.Jordi Casanovas proposa un espectacle sobre la gestió política de la. L'obra intentarà crear un paral·lelisme entre la investigació per descobrir la vacuna contra la Covid i els passos que ha de fer la societat per erradicar una altra epidèmia contemporània, la creixent desinformació que pot conduir al feixisme.Lesper veure Immunitat tenen un preu de 28 euros (26 euros per a majors de 65 anys i carnet del Galliner i 6 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet