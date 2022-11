Laia Badrenas «treu la pols» a les nadales «de sempre» per preservar la tradició «de cantar tots junts»

Que les generacions més joves "no es quedin només amb l'All I want for Christmas is you"

Concert de presentació a Sant Joan de Vilatorrada

"Fa uns anys que lesm'inspiren", diu. De fet, qui la conegui sabrà que lano escasseja, dintre de la ment d'aquestamanresana de 36 anys. Tampoc ho fa l', una emoció que fins ara l'ha portat a formar part de multitud de projectes musicals (Barcelona Gospel Messengers, Clau de Funk, De poetes, cançonetes o La Glamour Band, per dir-ne alguns) i que la va empènyer, l'any 2018, a publicar el seu primer disc,, un àlbum fet des de dins, ambi molta, i amb picades d'ullet constants al seu entorn més proper, especialment el, "el pilar que em sosté".Potser és precisament per això, per aquesta relació "tan valuosa" que manté amb la seva gent, que quan el fred i els llums de colors prenen els carrers, li aflora aquesta vena mési romàntica. "M'asseia ali em posava a cantar les, a la meva manera, modificant-ne lesi els patrons rítmics, adaptant-ne les melodies... En definitiva, fent que sonessin com a mi m'agradaria", explica, tot afegint que "això em connectava un altre cop alsde fer cagar elamb la família o d'esperar els regals del'endemà de la cavalcada".Un bon dia, va decidir que agafaria una de les nadales arranjades que tenia, l'enregistraria de forma casolana i la convertiria en una mena deper fer arribar a la gent més propera com a. El feedback va ser tan positiu que se li va encendre la bombeta: "¿i si agafo totes les que he arranjat i les canto en directe i en petit comitè?".Dit i fet: a finals de novembre de l'any passat, juntament amb els "grans músics i amics"(trompeta i fiscorn),(percussió) i(baix) va portar les sevesa Rajadell. "Vam gaudir tant fent aquell concert, que aquest juliol vam decidir tancar-nos a l'estudi del Toni i gravar unamb cinc de les versions interpretades", narra Badrenas, que també destaca "la calidesa i familiaritat" de tot el procés d': "fins i tot els dos fills del Toni han posat la veu en una de les cançons!".en clau afro; unen format de balada pop;a ritme de hip-hop;amb ànima reggae, i unfunky. Heus ací els cinc temes que la cantant manresana ha incorporat en aquest EP que veurà la llum aquest divendres,, i que ha batejat amb el nom d'. "M'agradaria que aquest recull servís per treure la pols a les nadales de sempre animés la gent a tornar a", confessa. En aquest sentit, que l'àlbum contingui el mot 'cançoner', no és gratuït: "em ve al cap la imatge d'estar de campaments o dinant amb la família, quan de sobte algú treu aquellplens de cançons populars, i tothom es posa a cantar alhora", somriu.Al cap i a la fi, assegura, "el meu objectiu principal ésles nadales de casa nostra i lad'entonar-les plegats. Hem de procurar que lesno es quedin només amb l'All I want for Christmas is you".El primer directe que Badrenas i la seva banda faran d'tindrà lloc el, a dos quarts de vuit del vespre, a la capella delde Sant Joan de Vilatorrada. Ho farà programada per l'Escola Municipal de Música del municipi, dintre del cicleLesper assistir al recital tenen un preu de 4 euros (gratuïtes pels alumnes de l'Escola de Música santjoanenca) i es poden reservar enviant un correu electrònic a