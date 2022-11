Obeses presentarà divendres el seu darrer disc, «L'ai al cor», al Kursaal

Elacollirà aquest divendres, 11 de novembre, el concert la banda osonenca, que torna a la sala gran per presentar el seu sisè disc d'estudi, L'ai al cor, i amb les entrades pràcticament exhaurides.La sisena referència discogràfica d'Obeses, la banda que lidera, amb, vertebrarà i es publicarà de manera diferent a les anteriors, ja que no tindrà una data de publicació concreta, no sortirà un dia específic de l'any 2022 sinó que s'anirà gestant, oferint i publicant al llarg de l'any. Un disc per fascicles. Això testimoniarà l'evolució de la banda al llarg de diversos mesos, l'exploració de noves formes expressives, noves estètiques i nous conceptes a mesura que el temps evolucioni.Al Kursaal tindrem l'oportunitat de viure en primera persona l'd'alguna de les peces que configuraran el nou repertori del quartet contemporani.Lesper veure Obeses tenen un preu de 18 euros (15 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner, escoles de música, i 10 euros per als menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet