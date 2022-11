Un combat de poesia amb el públic de jurat per celebrar el primer any de vida del grup DirVersos

La selecció dels participants, a l'atzar i in situ

Es fan dir DirVersos perquè van néixer precisament per això: per dir versos. O, més ben dit, "per dir-nos-els", puntualitza, l'artífex d'aquest col·lectiu que va emergir coincidint amb el festivalde l'any passat. La intenció, segons explica el mateix Armengol, era facilitar "un espai de trobada peri obert a tothom". La primera sessió de totes va celebrar-se el mes de novembre de 2021 a l', i la resposta va ser tan positiva que els participants que hi havien assistit van decidir donara la proposta organitzant trobades. "Hi ha qui llegeix poemes que li han agradat, hi ha qui comparteix versos propis, d'altres venen només a gaudir de l'escolta... Es tracta d'unon tot amant de la poesia hi és convidat,", assenyala.Ara que fa un any just que funciona, DirVersos ha decidit celebrar el seu primer aniversari amb un, una espècie dede caireen el qual els participants reciten textos propis amb un(que en aquest cas seran 3 minuts), fent servir, sense cap mena d'atrezzo. "Té la particularitat que elés el propi, que valora tant el text com la interpretació", apunta Armengol. Tindrà lloc, 11 de novembre, a les, al, amb entrada gratuïta.El funcionament del combat consta d'unaon recitaran tots els competidors. D'aquests, el públic-jurat en farà una valoració en forma de nota numèrica, i els quatre que obtinguin més, seran els que passaran a la final, en què hauran de llegir -i interpretar!- un altre poema propi diferent al de la primera ronda. El participant que agradi més al públic serà el que es proclamaràTant el vencedor com els altres tres finalistes, rebran un. El primer, un lot de llibres; la resta, un poemari. Tot, de la mà de la¿Hi podrà participar tothom que ho vulgui, en aquest primer slam? La resposta és no. "Hem tancat les inscripcions a, perl'acte", comenta l'alma mater de DirVersos. "De tota la gent que es va inscriure al combat (vam tancar la llista el passat 28 d'octubre), el mateix divendres n'escollirem deu per, que seran els que competiran", detalla, mentre vaticina que "trobarem unade veus, registres, edats i procedències" que encara "farà més" la proposta.La celebració del primer aniversari del col·lectiu DirVersos serà l'encarregada de tancar la programació d'enguany del Tocats de Lletra. "Amb aquesta cloenda, és evident que", aplaudeix Armengol.