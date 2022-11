Salut envia SMS a més de 80.000 usuaris de la Catalunya Central que encara no s'han vacunat

Elha iniciat aquesta setmana la tramesa d'per convidar als usuaris de 60 anys o més a agafar cita per la. Els missatges s'envien als usuaris que encara no s'han vacunat en l'actual campanya. A la Catalunya Central sónque s'envien per reforçar la campanya de vacunació que enguany es fa amb la doble vacuna.Lacontra la grip i la Covid-19 es va encetar a finals de setembre a persones de de més de 80 anys i a persones institucionalitzades i d'atenció domiciliària; a mitjans d'octubre es va obrir la franja de 60 anys en amunt i, ara s'envien SMS per poder demanar cita a través de la web.Des que va començar la campanya de doble vacunació, els equips d'atenció primària de la regió sanitàriaal voltant de 37.457 vacunes contra la Covid-19 i 43.143 contra la grip.