El TEDxManresa passa a dissabte a la tarda i proposa aprendre a desaprendre

Entrades a la venda

El dissabte 19 de novembre, a la sala petita del, se celebrarà la novena edició del, amb nou ponents que convidaran a generar converses, idees i sobretot a la reflexió al voltant de desaprendre. La data és un dels principals canvis d'aquesta edició ja que anteriorment sempre s'havia celebrat en divendres al matí.En la novena edició es convidarà a. Un lema com a eix i nou temes que ens portaran a la reflexió en uncom el que estem vivint. Desaprendre és sinònim d'adaptació, acció d'adaptar-se, ajustar o acomodar. Donar fi a un nou us i començar-ne un de nou, o també s'identifica a la resiliència. L'alarma global que estem vivint, ens portarà a haver de prendre decisions, perquè no ens podem resignar i perquè la batalla comença en cada un de nosaltres.Sovint, tenim la sensació d'anar darrere dels canvis i a vegades una mica tard. Reprogramar processos, ser conscients que el que portem fent fins ara no té perquè seguir sent vàlid iés possible i imprescindible. Entendre que si les preguntes canvien, també hem de canviar les respostes. Desaprendre per aprendre i ser elsque el món ens demana, no començar a actuar quan estigui tot fet.Manresa és una de les 2.500 ciutats que des de l'any 2012 viu un dels esdeveniments més potents acapaç de desencadenar noves idees, inspirar i informar.El TEDxManresa, que s'uneix per novena vegada al potent altaveu de les, té la missió de buscar aquelles idees que poden ser motiu de canvi, i que permeten convertir a gent local que crea canvis i que té idees inspiradores, en. Actualment les xerrades TED a la xarxa reben més dea nivell mundial, i al voltant d'uns 50.000 voluntaris de tot el món posen en escena un esdeveniment local TEDx, proporcionant traduccions aEl 19 de novembre, des de les 5 de la tarda i fins les 9 del vespre, la sala petita del Kursaal es transformarà en l'escenari idoni per "aturar el temps", per fer que el públic i els ponents es fusionin en un. Es posaran a la venda cent entrades, però la jornada es retransmetrà per streaming pel Youtube de TEDxManresa."Després de dos anys i mig de l'última edició hem recuperat l'esdeveniment, encara que ens ha costat posar en moviment la maquinària i recuperar el nostre objectiu principal que ésd'alguna persona i que li provoqui la inspiració i la motivació per generar un canvi”, explica l'equip organitzador i totalment voluntari del TEDxManresa format per Jaume Ferrer, Marta Albet, Esteve Pintó, Natxo Tarrés, Carme Espelt i Núria Cabrera.El cartell està format percom Eudald Carbonell, Vanesa Freixa, Marc Castellnou, Sònia Díaz, Pau Bosch, Mariona Gras i Àstrid Mondéjar, Xavier Ferràs, Núria Infiesta i Jordi Valls, que parlaran de temes tan diversos que ens han de portar a noves mirades.Parlaran de paisatge, innovació empresarial, de física i ciència, d'envelliment, d'activisme social, intel·ligència artificial, crisi alimentària i sostenibilitat, món rural i món urbà ...Lesper assistir al TEDxManresa tenen un cost de 18 euros i estan limitades a cent persones. Es poden adquirir a la web de TEDxManresa , i juntament ambcom Fundació Emi Manresa, Oliva Torras, Mercat de Valors Films, UManresa-FUB, Petro Pintó i Assessoria del Bages, ajuden a cobrir les despeses de l'esdeveniment.El públic és qui, amb lesque fan directament a l'organització TED al finalitzar l'esdeveniment, posa nota perquè es pugui portar a terme una nova edició.TED és una organització sense ànim de lucre no partidista dedicada a difondre idees, generalment en forma de. TED va començar el 1984 com una conferència en què la tecnologia, l'entreteniment i el disseny convergien, i avui cobreix gairebé tots els temes,, a qüestions globals, en més de 100 idiomes. Mentrestant, els esdeveniments TEDx de forma independent comparteixen idees a les comunitats de tot el món.