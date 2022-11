La ministra Sánchez acompanyarà Elia Tortolero en la seva presentació com a alcaldable del PSC a Sant Joan

Aquest dissabte,farà la seva presentació pública com alcaldable dela les pròximesde maig de 2023. La santjoanenca, actual portaveu de l'del PSC, serà recolzada per pesos pesats del socialisme català i el món municipal, com l'exalcaldessa de Gavà i actual ministra de Transports, Mobilitat i Agenda urbana del govern de l'Estat,; la viceprimera secretària dels socialistes catalans i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat,, i l'alcaldessa de Badia del Vallés i diputada a la diputació de Barcelona,La presentació de Tortolero serà un diàleg entre dones socialistes amb una llarga trajectòria de lideratge femení i gestió pública. Un acte que serà conduït per, alcalde de Manresa entre 1995 i 2006 i exconseller del govern deLa candidata a l'alcaldia pels socialistes, que des de fa setmanes ha iniciat trobades veïnals mitjançant els "porta a porta" , es mostra "forta i il·lusionada" gràcies al suport rebut per part dels veïns aquests dies, i "enormement agraïda" pel recolzament mostrat en aquest primer acte de precampanya per "del socialisme català".Segons Tortolero, "és un honor per mi que companyes d'aquestvulguin acompanyar-me en la meva presentació, així com és un orgull que l'acte el condueixi el gran i admirat Jordi Valls".La presentació serà a les 12 del migdia a la gespa del, i en cas de pluja es realitzarà al