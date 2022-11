La casa on va néixer Maria Matilde Almendros a Manresa ja llueix una placa commemorativa

L'alcalde de Manresa,, la comissària del centenari,, i la regidora de Cultura,, han descobert aquest dimecres al migdia la placa a la porta del número 1-3 del, on avui en dia un edifici nou ocupa la plaça de la casa on va néixer la manresana il·lustreara fa cent anys.En un dels darrers actes de commemoració deld'Almendros, després del seu reconeixement com a, l'acte ha continuat amb els parlaments de la comissària del centenari i de l'alcalde de Manresa, que han coincidit a destacar com Maria Matilde Almendros va portar el nom de la capital del Bages als més alts nivells de la cultura catalana i estatal.Al final de la celebració, l'alumnat del cicle superior d'de l'han interpretat una performance sobre l'actriu i locutora. Diferents alumnes han llegit cartes a Almendros, com si es tractés d'una part del seu programa de ràdio, España para los Españoles.Aquest acte formava part del programa d'actes de l'Any Maria Matilde Almendros, commemoració aprovada enguany pel, i que organitzen conjuntament per l', l', l'i les entitats de la Comissió Any Maria Matilde Almendros Carcasona (integrada per la demarcació de la Catalunya Central deli l'associació).