La Festa de la Llum de Manresa es queda sense representació del «Misteri de la Llum»

L'Ajuntament de Manresa diu que "renovar" el Misteri de la Llum

Mossèn Joan Hakolimana: "Qui es fa càrrec depossibles desperfectes als retaules"

L'equip artístic que ha representat 33 funcions dela l'interior de l'durant 10 anys, "sempre amb les entrades exhaurides" en totes elles, s'ha mostrat indignada per la "manca d'interès d'altres àmbits amb capacitat de decisió" per mantenir la representació de l'obra a l'interior del temple, i ha anunciat a les xarxes socials que deixa de representar el Misteri de la Llum, malgrat que es tracti "d'un model d'èxit".Els organitzadors asseguren que continuen amb ganes de fer aquest acte, "punt de trobada", i que tot i reivindicar l'obra que es va fer durant la Festa de la Llum 2022 a l'exterior en comptes del Misteri -, consideren que Manresa "fa" donant sentit "a laque molts volen veure". L'apunt a les xarxes socials conclou amb el vaticini que "i els que l'han pres".El director artístic del Miracle de la Llum,ha criticat, en conversa amb, que "lano ha fet cap esforç" per donar continuïtat a la representació de l'obra a l'interior de l'església del Carme, i ha argumentat que "traslladar la representació fora del temple fa que". O sigui, segons Fornells, "podem fer una obra a l'aire lliure per lacom vàrem fer amb La Concòrdia, però en cap cas no serà el Misteri de la Llum. Serà una altra cosa".Segons el director artístic, la regidoria de Cultura els ha traslladat "la necessitat d'obrir l'obra al públic i fer-la més laica,". En aquest sentit, considera que "el Misteri de la Llum està lligat a la religió, però també a la història, i nosaltres representem l'obra amb tots, que no necessàriament han de ser religiosos".Davant d'aquestes queixes, fonts de l'han exposat aque la seva voluntat és la de "renovar" el Misteri de la Llum, que fins a la seva darrera representació era una semblança medieval, dins l'església del Carme. "L'objectiu -segons el consistori- és, fent-ne més partícip la ciutadania, portant el muntatge a un", ha indicat. Així, les restriccions amb motiu de lavan permetre "d'aquestes idees i portar el muntatge al carrer, on va ser seguit per un bon nombre de públic".Per aquest 2023, i "atès també a les dificultats que comporta fer l’espectacle a dins de l’església del Carme", l'Ajuntament ha proposat fer, de nou, un, obert a la ciutadania, com aquest 2022, "que se centrarà més en l’acte final de la Concòrdia, que és l’acte que permet que l’".A banda de la voluntat de l'Ajuntament de "renovar" la representació teatral d'interpretació de la Festa de la Llum, des de la rectoria de l'església de la Mare de Déu del Carme,també es pregunta si "hi ha algú que es faci responsable delsque puguin patir els vuit retaules que es van traslladar de la Cova al Carme i que, per les característiques del temple són molt a l'abast de tothom i de tot".Quan a l'any 2019, la Cova de Sant Ignasi de Manresa va plantejar la reforma integral de l'interior de la seva església, que suposava l'eliminació dels vuit retaules que ocupaven les seves vuit capelles laterals per substituir-los pels mosaics encarregats a l'artista jesuïta Marko Rupnik , la rectoria del Carme va assumir la seva cura i exposició a l'església "davant el risc que les obres acabessin".Mossèn Hakolimana ha volgut destacar que "parlem de vuit obres d', que vàrem traslladar, restaurar i muntar a l'església del Carme, que es troben situades en unesi que en alguns casos, com a l'altar, són a l'abast de l'altura d'una persona".Per això considera que el muntatge, desmuntatge i la interpretació del Misteri de la Llum. "Quan vàrem tenir la reunió ja ho vàrem exposar: si hi hadels possibles desperfectes que puguin patir les obres, no tindrem cap problema en deixar que es faci la representació", explica, "però ningú no va aixecar el dit".