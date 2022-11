El Baxi Manresa confirma el fitxatge de l'ala-pivot nord-americà Jake Layman

Elha aprofitat l'aturada per les finestres FIBA per recompondre la seva plantilla i anunciar, per ara, el fitxatge de tal i com havia avançat NacióManresa aquest dimarts . Jake Layman és un ala-pivot de 2,03 i 28 anys, provinent dels. Layman jugarà per primer cop lluny d'Amèrica després de 6 anys de trajectòria a l'. Signa amb el Baxi Manresa fins a final de temporada.Jake Douglas Layman (nascut a Norwood,, Estats Units d'Amèrica, el 7 de març del 1994) és nou jugador del Baxi Manresa. Serà la primera experiència d'un jugador que fins ara ha desenvolupat tota la seva carrera als, el seu país natal, a launiversitària i a l'NBA. Ha estat quatre temporades a la, i ja com a professional, tres temporades alsi tres més als Minnesota Timberwolves. Aquesta temporada havia aconseguit un contracte no garantit amb els, que finalment va ser descartat.Es tracta d'un ala-pivot amb, però alhora ambtant per encarar la cistella rival com per defensar la pròpia. La temporada passada va disputar 34 partits amb els Minnesota Timberwolves. Lesvan ser de 2,4 punts, 1,1 rebots i 0,3 assistències en menys de 7 minuts per partit.