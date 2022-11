Gent fent Poble critica que les ordenances fiscals de Sant Fruitós són «una còpia de les de l'any anterior»

El grup municipal dedeha emès un comunicat on critica que les ordenances fiscals per a 2023 aprovades pel ple de l'Ajuntament són "una simple còpia de les ordenances fiscals de l'any anterior", i segons opinen, aquest fet demostra que el govern municipal "" i que "no tenen ni ganes, ni il·lusió, ni un projecte de futur per al municipi".Gent fent Poble no especifica quines millores o canvis hauria calgut aplicar, segons el seu criteri, a les ordenances fiscals de 2023, i es limiten a afirmar que els tres partits de govern -ERC, Junts i PSC- "han repetit articles que s'hani no han introduït cap novetat digna de menció".