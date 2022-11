L'Ajuntament de Manresa assumeix que «no hi espai» per a zones de gossos a tots els barris

La regidoria de Ciutat Saludable de l'ha repost la instància que havia entratper a l'elaboració d'unper definir futuresals barris de la ciutat, recordant que aquestes àreees "requereixen d'un espai de" que, per tant, "no fa possible disposar d'aquest tipus d'equipament en totes les zones de la ciutat". La resposta finalitza assegurant que "la regidoria està treballant per incrementar el nombre d'aquestes àrees i millorar la qualitat de les existents".Manresa En Comú Podem lamenta que la seva petició no ha estat resposta amb una resolució motivada i "s'ha limitat a un escrit en què, tot i, no fa cap concreció ni cap posicionament davant la necessitat d'un pla integral i ni tan sols es fa menció a la proposta de fersobre la tinença d'animals i el respecte a l'espai públic". Tampoc "no dona resposta a la petició que es fa des de la Font dels Capellans i el Barri Antic" per tenir una zona per als animals.La formació recorda que cal que l'administració actuï preventivament "per, com les que es donen quan els gossos van lligats en espais oberts" i afirmen que, “si en aquests moments no es disposen de recursos per implementar les zones tancades necessàries, com a mínim s'hauria de tenir una”.Per aquest motiu, els comuns de Manresa consideren que també "són imprescindibles lessobre benestar i tinença d'animals", que proposaven en la seva petició, "per erradicar alguns comportaments incívics en la recollida d'excrements, que continuen produint-se".