La Fira Medieval d'Oficis de Súria tornarà aquest cap de setmana amb més animació de carrer

La Fira Medieval d'Oficis de Súria tornarà aquest proper cap de setmana al Poble Vell amb més activitats i recreacions històriques, en una edició que recupera el format habitual del certamen després del parèntesi dels darrers dos anys a causa de la pandèmia. La incorporació de diferents actes inaugurals que es faran la nit del divendres i la campanya comercial Rasca i guanya són dues de les principals novetats d'enguany.Els actes inaugurals d'aquesta 19a Fira Medieval d'Oficis tindran lloc divendres 11 de novembre a partir de 2/4 de 10 del vespre, amb unque es podrà veure des del pont de Salipota. Posteriorment es farà la presentació de la campanya Rasca i guanya a la plaça de Sant Joan, amb un ball folk amb el grupi tastets de cervesa i vi.La campanya Rasca i guanya és una iniciativa de l'àrea municipal de Promoció Econòmica en suport dels establiments deque obrin durant la Fira, dissabte (matí i tarda) i diumenge (matí). Les persones que facin compres per un valor mínim de 10 euros en els establiments adherits obtindran una butlleta que els pot donar descomptes de 5 euros, bescanviables en els comerços participants.Elserà llençat des del barri de Santa Maria, a l'esplanada del carrer Tarragona. Per aquest motiu, no serà possible estacionar vehicles en aquest indret durant els preparatius i el desenvolupament de l'acte.En aquesta edició de represa, la Fira Medieval d'Oficis de Súria oferirà, mantenint el seu caràcter de fira marcadament familiar i amb una presència destacada d'artesans. També s'oferiran visites guiades alen grups de places limitades i inscripcions prèvies.Una altra novetat d'aquesta edició serà la recuperació del, que estarà ubicat a l'antiga galeria de sal del túnel de la Bateria. També hi haurà més actuacions al centre urbà per donar suport al comerç local adherit a la Fira, i que habitualment obre durant el cap de setmana amb ambientacions especials.Una vegada més, el Poble Vell de Súria oferirà l'entorn ideal per reviure l'ambient d'una petita vila medieval ambper a tots els públics. Un altre dels grans eixos de la Fira és la forta implicació d'entitats i persones de la vila.Per a les persones que visiten la Fira Medieval d'Oficis des d'altres poblacions, es recupera el, ubicat a l'entrada sud de la vila. La informació sobre les zones d'estacionament de vehicles es podrà consultar a través del web de la Fira.L'organització de la 19a Fira Medieval d'Oficis és a càrrec de l'àrea municipal de Turisme, amb la participació d'altres àrees i serveis de l'Ajuntament.