Sant Fruitós «llegeix» el Llobregat i en destaca la seva bona qualitat hídrica i biològica

Una quinzena de participants han pres part aquest diumenge en la sortida de camp del projecteque s'ha portat a terme a. De la mà del, delde la, i amb la col·laboració de l', entitat impulsora del Projecte Rius, la quinzena de participants han pres mostres de les diferents espècies que s'hi han trobat i les han registrat a través de l'aplicatiu mòbil(eina d’estudi sobre la qualitat de l'aigua dels rius i els seus ecosistemes). Els participants destaquen la seva bona qualitatUn cop analitzades les mostres recollides a la zona de, es presentaran els resultats durant una trobada que es durà a terme el dimecres 14 de desembre, a 2/4 de 7 de la tarda a la biblioteca, on també es plantejaran propostes de millora per l'. Està previst que aquesta primavera es realitzi de nou una sortida de camp per veure com evoluciona l’ecosistema del riu.Llegim el riu és un projecte que té com a finalitat impulsar la preservació dela través d'un treball transversal entre la ciutadania, els serveis de medi ambient i la biblioteca.