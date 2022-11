Obertes les inscripcions per a la nova edició de CEDEM Talent

Programa

Sessió 1: El meu valor afegit

Quin és el teu capital personal. Tingue'l present i fes-lo créixer.



Dilluns, 14 de novembre de 9.30 h a 12.30 h



Entrevista inicial

Aquí comença el viatge d'autodescobriment, canvis i evolució professional i personal. Sessió en la que es cocrearà amb el/la participant l'enfoc i el pla de treball del seu procés personal. Es complementarà amb testos de personalitat, anàlisi conductual DISC, mapa competencial, avaluació motivadors,...



16 o 17 de novembre (data i hora a concertar individualment)



Sessió 2: Gestió emocional

Saber reconèixer l'estat emocional en el què ens trobem pe tal de què ens aporti beneficis concrets.



Divendres, 18 de novembre de 9.30 h a 12.30 h



Sessió 3: Automotivació i soft skills

Les competències toves faciliten a la persona emprenedora habilitats per ser més eficaç i feliç en la gestió del propi negoci.



Dilluns, 21 de novembre de 9.30 h a 12.30 h



Entrevista i valoració final

Revisar individualment expectatives establertes al principi del programa així com la consecució de metes per veure els avanços, ressituar-se i establir el pla d'acció.



22 o 23 de novembre (data i hora a concretar individualment)

El(CEDEM) de l'ha posat en marxa una nova edició del, un programa formatiu que té l'objectiu de treballar les actituds i les aptituds necessàries per ser una persona&nb sp;emprenedora d'èxit.Des deles valora aquesta proposta assegurant que "les aptituds i les actituds són necessàries per ser una persona emprenedora d'èxit, ja que és tant o més important que tenir una bona idea. Perquè les idees no van soles, el seu impacte depèn en gran mesura de qui les executa".El programa és gratuït i es farà de forma presencial a les instal·lacions del CEDEM (Palau Firal. Polígon els Dolors. C/ Castelladral, 5-7. Manresa). Es farà enentre els dies 14 i el 23 de novembre.