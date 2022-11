Es gradua la primera promoció de Formació Dual de persones amb discapacitat intel·lectual del Bages

Lava posar en marxa el novembre de 2019 la primeradestinada a persones ambmitjançant contractes de Formació i Aprenentatge del, a través del. Es van seleccionar catorze persones ateses peld'Ampans, que són les que han participat al curs de 3 anys de durada i en el que han combinat formació teòrica i pràctiques.En total han realitzat 880 hores de formació i 3.915 hores de pràctiques laborals. Aquest primer curs de Formació Dual s'ha dut a terme a la secció dede la fundació Ampans on s'han format en logística i magatzem, i han treballat diverses àrees en habilitats socials i autonomia personal, integració a la comunitat i per a l'ocupació de les persones amb discapacitat.La Formació Dual és un contracte per a la formació que té per objecte compatibilitzar l'amb els corresponents processos formatius. S'adreça a persones joves, amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat que no tinguin una qualificació professional requerida per al lloc de treball. Aquest programa combina l', a través d'un contracte de formació i aprenentatge, mitjançant programes que tenen el suport de la Generalitat de Catalunya a través del SOC i del Ministeri de Treball, a través del SEPE.La formació dual recupera la, afavorint l'assoliment de forma gradual dels hàbits laborals i posant en pràctica els coneixements que s'estan adquirint en el propi lloc de treball. Des d'aquest dimarts, tots els participants que van iniciar la formació ara fa 3 anys, superant amb èxit el programa, han pogut consolidar el seu lloc de treball a Serveis a la Indústria i ja formen part del personal amb un contracte laboral indefinit.No només per als participants, aquesta primera formació dual ha estat un repte. També ho ha estat per Ampans que va apostar per aquesta modalitat formativa el 2019, com unaen el terreny de la discapacitat intel·lectual, i que ara valora els resultats de forma molt positiva. "Elssón una bona fórmula que s'adapta molt bé a les persones amb especials dificultats per accedir al mercat de treball, i alhora és també una oportunitat per incorporar personal ja format als projectes laborals de l'entitat", destaca, responsable del Servei de Formació i Orientació d'Ampans . Els catorze participants han completat amb èxit els 3 anys de formació i feina. Els bons resultats han motivat, a més, que l'entitat sense ànim de lucre ja tingui en marxa dos grups més de formació dual, tretze persones a Serveis a la Indústria i vuit aBona part dels participants que s'han graduat, no havien tingut cap oportunitat laboral estable abans d'incorporar-se a la formació. A l'acte de graduació, que es va fer divendres, la majoria dels participants hi van anar acompanyats de les seves famílies, que també van compartir públicament el que havia representat per als seus fills i filles haver encaixat en aquest tipus de formació, el repte personal que els va suposar, i sobretot, el futur laboral que inicien a partir d'ara. Durant l'acte d'entrega de diplomes de la primera promoció de Formació Dual,, psicòloga que acompanya a les persones deld'Ampans, va felicitar els joves pel procés d'autonomia personal i autoconfiança que han fet. "Nosaltres només us hem acompanyat per ajudar-vos a millorar en la vostra seguretat i autoestima, però heu estat vosaltres el motor del vostre propi canvi".