El Catalunya Central femení de rugby perd contra el GEiEG en l'estrena a Primera Divisió (17-43)

El sènior femení del, format per jugadores del, es va estrenar aquest dissabte a laamb una derrota com a local al camp de, tot i que va fer suar de valent al seu contrincant, un potentque va tenir un matx més complicat del que inicialment s'esperava.Està clar que la classificació per a Primera Divisió Catalana aconseguida sense cap derrota durant la fase prèvia significarà un repte complex de superar perquè tots els equips amb qui es competirà són d'un nivell important. Les jugadores del Catalunya Central però, van demostrar dissabte que no es pensen donar per vençudes sense deixar-se la pell.De fet, les Centrals van anotar de seguida, en el mateix minut 1 de partit, el seu(7-0). Les gironines no es van poder posar per davant en el marcador fins ben entrat el minut 12, després d'un primer assaig i d'un altre assaig amb transformació (7-12). Abans del descans les osonobagenques van poder empatar a 12 (min. 19) i, fins i tot arribar a la mitja part amb un desavantatge mínim 12-19.La segona part ja va ser rotundament visitant. El Catalunya Central batallava amb totes les forces, però amb el pas dels minuts lafeia cada vegada més forat, també en el marcador. A 7 minuts del final, el GEiEG assolia el seu màxim avantatge (12-43), però un últim assaig local a poc del final va reduir la diferencia fins el 17-43 final.Prova del bon moment social que viu el Catalunya Central femení es que en aquest partit es va completar l'acta amb, un fet que garanteix que aquesta temporada hi haurà jugadores suficients per disputar cada partit, fins i tot en moments en què s'hagin de superar baixes per lesió o per impossibilitat de jugar d'alguna de les noies. Cada vegada hi ha més jugadores disposades a jugar aa casa nostra. I vist com van jugar dissabte, totes elles estan més que disposades a aprendre i lluitar sens defalliment, fins i tot en les derrotes.Pel Catalunya CentralSilveira, Prat, Aramburu, Elié, Martínez, González, Adillon, Bertran, Yuste, Pujolassos, Ramos, Cuenca, Sort, Guirado, i Jordà, en el inicial. També van jugar: Iyayota, Rojano, Martín, Cruz, Esturi, Pallarès, Arranz i Molina.: Juan Carlos Anguita.