La manresana Mariona Homs, nova directora general de Serveis Socials de la Generalitat

Trajectòria formativa i professional

La regidora d'de l', ha estat nomenada aquest dimarts com a novade la, designació que es publicarà en el DOGC properament.Segons han explicat des del govern municipal, Homs mantindrà la seva cartera a l'Ajuntament com a regidora d'Acció i Inclusió Social, peròque cobra del consistori a partir que el nomenament es faci efectiu."A menys d'un any del final del mandat i després que hagi desplegat totes les tasques inherents a la Regidoria, té sentit que Homs es mantingui com a màxima responsable de la cartera al govern municipal", han assenyalat. "Són, però a més, a nivell municipal, es reforçaran algunes responsabilitats a la Regidoria per poder conjugar millor les dues responsabilitats", han conclòs.La direcció general de Serveis Socials està integrada dins del Departament de Drets Socials de la Generalitat, liderat pel conseller, i té, entre d'altres funcions, promoure l'estudi i disseny d'eines de planificació estratègica, programació i avaluació del sistema de serveis socials, i impulsar les polítiques necessàries d'inclusió i inserció social, entre d'altres.Mariona Homs Alsina és llicenciada enper la Universitat Autònoma de Barcelona (), compta amb un postgrau de Lideratge Institucional i Gestió Pública per la Universitat de Manresa () i actualment està cursant el postgrau deper la mateixa universitat.Ha coordinat diferents projectes d'innovació i d'atenció en diferents consells comarcals i ajuntaments i a la, en temàtiques relacionades amb la gent gran, els serveis socials, la formació i la intervenció socioeducativa.Entre 2018 i 2019, ha estat responsable d'innovació i projectes estratègics a, on també ha estat cap de servei de Violència Masclista, intervenció educativa i intervenció comunitària. Anteriorment, entre 2013 i 2017, va ser cap de l'(ACRA), i entre 2010 i 2013 va ser responsable de projectes i adjunta a direcció de l'entitat Dones amb Empenta. En la seva trajectòria professional ha treballat en residències i entitats relacionades amb el sector social, i ha exercit com a freelance fent formació contínua, cursos ocupacionals i consultoria i assessoria en empreses.En l'àmbit acadèmic, ha estat docent en centres com la UAB, la(UB), la(URL) i la(UCM).