«Homes? Quina Mandra!» maridat amb vins de la DO Pla de Bages, a Sant Fruitós dissabte

per Redacció,

L'espectacle d'humor en clau feminista Homes? Quina mandra! arribarà el dissabte 12 de novembre aldede la mà de l'actriu, i amb el maridatge de vins de laa càrrec de la sommelierEs tracta d'un monòleg àcid, fresc i que amb to còmic posa l'apoderament femení al capdavant i crida als quatre vents que ja n'hi ha prou de masclismes. La sommelier Anna Castillo proposarà als assistents un maridatge deseleccionats de la DO Pla de Bages que s'aniran intercalant en diferents moments delAquesta proposta es podrà veure a les 7 de la tarda i leses poden comprar per 6 euros a aquest enllaç Aquesta iniciativa, organitzada pel, forma part de les activitats programades en el marc de la, que se celebra del 4 al 13 de novembre arreu del territori. En el marc d'aquesta celebració, el Museu de la Memòria de la vinya i el vi també ofereix visites guiades gratuïtes a l'equipament el dissabte 12 de novembre, a les 12 del migdia.