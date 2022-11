Enric Campàs tornarà a encapçalar la llista del PSC al Pont de Vilomara per a les eleccions municipals

En l'assemblea de l'agrupació local delcelebrada dissabte passat a la Casa de la Cultura,, actual alcalde del municipi, va rebre el suport unànime dels militants per tornar a encapçalar la seva llista a lesdel proper mes de maig.Campàs, que també és el primer secretari de l'agrupació local i membre de l'executiva de la Federació del, va tenir paraules d'agraïment al seu equip i a tota la militància per la confiança dipositada en ell i va manifestar que "volem seguir governant per desenvolupar projectes pendents i necessaris pel nostre municipi després de la legislatura tant complicada que hem tingut".En la seva intervenció, va posar de manifest tota la feina feta fins el moment per l'actual equip de govern a l'Ajuntament, remarcant que "durant aquest mandat estem treballant, des del minut zero, per retornar la confiança que els veïns del municipi ens va donar a les eleccions del 2019, estant sempre al peu del canó, per moltes dificultats que haguem tingut" i espera podera les properes eleccions "per seguir treballant pel nostre estimat municipi".Campàs és alcalde del municipi des del 2019, tot i que va entrar a l'Ajuntament l'any 2011 com a regidor de la mà de l'anterior alcalde,. Del 2015 al 2019 va ser primer tinent d'alcalde i regidor adjunt a l'alcaldia, entre altres.A l'assemblea també hi va assistir, primer secretari de la Federació del Bages, Berguedà i Solsonès del PSC.