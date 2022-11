L'Escola de Música de Sant Joan de Vilatorrada iniciarà dissabte els Concerts de Tardor

El proper dissabte a les 8 del vespre a l'de, s'iniciarà el cicle de2022 que, com cada any, organitza l'amb el patrocini de la Regidoria de Cultura del mateix Ajuntament. El cicle s'encetarà amb una proposta de concert que fa l'de l'escola:que presentarà Let's rock!.Northern Cellos, l’únic quartet de violoncels elèctrics amb bateria d’Europa, neixen el 2018 i provenen de les comarques gironines amb la voluntat d’apropar la música i, en particular, el violoncel, al públic. Aquesta formació, tan present als escenaris, encara més des de l’aparició al programa El foraster amb, va rebre la proposta de la professora de violoncel de l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada,, per treballar en sessions pràctiques el repertori de pop, rock, dance i metal amb els seus alumnes d’instrument i conèixer els cellos elèctrics. D’aquí en sorgeix aquesta col·laboració que culminarà en aquest concert conjunt: els violoncels de l’Escola Municipal de Música amb Northern Cellos.El concert ocom A million dreams (The greatest Showman), All of me, Perfect, El fantasma de l’òpera i un medley de rock. Després Northern Cellos en solitari interpretaran diversos hits de gèneres actuals presentant i explicant les peces ells mateixos.El cicle de Concerts de Tardor continuarà el dimarts 22 de novembre a les 7 de la tarda a la(seu de l'Escola Municipal de Música) amb l', trio de clarinets format perque oferiran Cafè Saumell, un concert de música de cafè a l'Havana del segle XIX, i acabarà el 19 de desembre a 2/4 de 8, també a la Capella del Mas Sant Joan, amb un concert de la manresanai el seu Cançoner de Nadal, versions modernitzades de les nadales més típiques catalanes.Lestenen un preu de 4 euros, i de 3 per als pares de l'Escola Municipal de Música de Sant Joan i l'alumnat d'altres escoles de música. Per als alumnes de l'Escola Municipal de Música, l'entrada és gratuïta.Les entrades es poden comprar a la secretaria de l'escola, de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda, i també per telèfon, al 938744725, per correu electrònic, a musica@santjoanvilatorrada.cat