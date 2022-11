Nous municipis s'incorporen al model de contenidors tancats

Altres municipis que ja estan implantant aquest sistema

Al Bages, diferents pobles estan implantant el sistema deamb, després que els últims anysi dos barris defessin una prova pilot amb molts bons resultats. Entre aquesta primavera i estiu, s'hi han afegit, i amb les dades tancades a mes de setembre es confirma que tots els municipis que han implantat aquest sistema han passat de tenir una recollida selectiva (residus que se separen correctament a casa i es poden valoritzar: orgànica, paper, vidre i envasos) a l'entorn del 30% a aconseguir un 75%. És a dir, amb el nou model,, i només un 25% va a parar a l'abocador.El sistema consisteix en tancar els, als quals només es pot accedir amb una targeta identificativa (o aplicació mòbil) i, en el cas de la resta, només s'obre. Els resultats són semblants a tots els municipis que funcionen amb contenidors tancats: el Pont de Vilomara i Rocafort té un 73% de recollida selectiva, Balsareny un 74%, Sallent i Mura un 75%, Fonollosa un 77% i Rajadell un 79%.De mitjana, tots aquests municipis aporten només un 25% de residus a l'abocador. Un 34% dels residus recollits estan separats correctament als cubells i contenidors d'orgànica, un 11% va al, un altre 11% al, i un 19% alsAquestes darreres setmanes,també han començat el procés d'implantació dels contenidors tancats. Primer es fan xerrades informatives a la ciutadania, després es reparteixen els kits per poder fer bé la separació a casa i les targetes identificatives.Quan el sistema es posa en marxa, hi ha informadors ambientals que fan seguiment de cada poble, resolen els dubtes que es van plantejant i fan control d'incidències i avisos als habitatges on es detecta que no s'està fent correctament la separació de residus.