Joan Zapata encapçalarà la llista de Junts per assaltar l'alcaldia de Navarcles

per Redacció,

serà el candidat a l'alcaldia depera lesque se celebraran el maig de 2023. El candidat es va presentar el passat dissabte a l'davant de veïns del municipi, membres de l'equip local de Junts i els representats del partit a la comarcaJoan Zapata és l’actual conseller comarcal deal Bages i portaveu del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Navarcles.de formació i professió, té 56 anys i és pare de dos fills.A l’acte Zapata va exposar els motius pels quals vol ser alcalde de Navarcles, recalcant que les coses "" que amb l’actual equip de govern i destacant el "durant aquest mandat". Així mateix, es va mostrar convençut del pas donat perquè té un equip de gent que l’envolta amb els qui confia, i també perquè vol el millor per Navarcles, amb projectes i idees clares.A l'acte també hi van ser presents militants de Junts d’altres municipis de la comarca, com els també alcaldables, a Manresa, Eduard Mata, a Sant Joan de Vilatorrada i, a Sant Salvador de Guardiola.L’acte va finalitzar amb un petit refrigeri pel assistents.