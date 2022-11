Manresa actualitza la petjada de Sant Ignasi amb una exposició de 22 obres contemporànies

Aquest dijous, laacollirà la inauguració de la mostra Sant Ignasi a Manresa, 22 mirades artístiques, una exposició comissariada per dues estudiants de l', Ana Stefania Baiasu i Douaa Dannoun, que reuneix les creacions de vint-i-dos artistes contemporanis a l'entorn dels episodis manresans protagonitzats perfa 500 anys.L'any 1522, Ignasi de Loiola va arribar a Manresa provinent de Montserrat, on havia fet ofrena de les seves armes per iniciar un pelegrinatge a. Va instal·lar-se a la ciutat i va fer-hi un sojorn d'onze mesos. En el transcurs d'aquesta estada, el futurva experimentar un seguit de vivències que acabarien transfigurant la seva espiritualitat. Raptes, visions, escrúpols, defalliments, revelacions, malalties, il·luminacions, miracles, temptacions; tot un reguitzell d'esdeveniments, succeïts a diferents escenaris de la ciutat i recollits per diferents testimonis històrics, unes experiències que van eixamplar la seva vocació religiosa i van inspirar-li obres culminants com els seus Exercicis Espirituals. D'aquí que Manresa hagi estat considerada el bressol de l'orde jesuïta.Amb ocasió del 500 aniversari d'aquesta efemèride,, alumnes de 2n de Batxillerat de l'Institut Cal Gravat, han realitzat un treball de recerca adreçat a estudiar la projecció i la iconografia artística dels episodis que Ignasi de Loiola va protagonitzar a Manresa. Un projecte, dirigit pel professor, que ha comptat amb la participació d'un conjunt d'artistes contemporanis de la ciutat, seleccionats a partir de les preferències dels alumnes de l'Aula d'Arts d'aquest centre educatiu. A cadascun d'ells, se'ls ha convidat a realitzar una obra inspirada en algun dels episodis que Sant Ignasi va experimentar a la capital bagenca. Agafant la data de l'any 22 com a motiu conductor, s'ha traslladat aquest encàrrec a vint-i-dos artistes d'ambdós sexes, d'edats que abracen tres generacions (dels 29 als 87 anys) i de sensibilitats ben diverses. El resultat han estat lesque es presenten en aquesta exposició, d'aquí el títol i els continguts que la integren: Sant Ignasi a Manresa, 22 mirades artístiques.El conjunt de creacions exposadesJoan Carrió, Ignasi Corrons, Eduard De Pobes, Ernest Descals, Miquel Esparbé, Joaquim Falcó, Àngels Freixanet, Marta Genís, Valentí Gubianas, Ramon Maria Jounou, Aida Mauri, Jaume Mestres, Josep Oriol Olivé, Agustí Penadès, Lluís Puiggròs, Rodrigo Rodríguez Comos, Elisabet Salat, Lluís Sánchez, Josep Maria Sarrate, Ferran Serra, Adrià Torres i Yolanda Urango.Les seves obres comprenen, però comparteixen un denominador comú: reinterpretar el llegat artístic de la petjada ignasiana a Manresa. Entre aquestes, hi trobem una galeria de retrats del Sant, abordats des de perspectives d'allò més variades; la recreació de nombrosos espais i monuments de la Manresa Ignasiana; així com la interpretació plàstica de diferents experiències transcendents protagonitzades pel fundador dels jesuïtes en aquesta ciutat. Són un conjunt de creacions que vénen a reivindicar la vigència artística d'aquesta temàtica i a actualizar-ne la seva iconografia.Per tal de complementar l'apreciació del visitant, cada obra s'exposa acompanyada de la seva cartel·la, d'un breu comentari artístic i d'un codi QR que dona accés a la biografia artística del seu creador; tot ells, materials elaborats per les joves estudiants de Cal Gravat. Cal subratllar que aquesta mostra ha estat fruït de ladels vint-i-dos artistes expositors, als quals honra la seva generositat i el seu compromís.L'acte inaugural tindrà lloc el proper dijous, 10 de novembre, a les 5 de la tarda, a la sala d'exposicions de la Casa Lluvià de Manresa. La mostra ha comptat amb la producció de l'Ajuntament, qui ha editat un catàleg on apareixen reproduïdes les vint-i-dues obres exposades. L'exposició romandrà oberta a les dependències de la Casa Lluvià fins el 3 desembre i podrà visitar-se de dimecres a dissabte, de 17.30 a 20.30h.En el transcurs d'aquest període, tindran lloc diverses activitats paral·leles, com ara la xerrada La petjada de Sant Ignasi a la Manresa d'avui”, a càrrec de l'historiador(17 de novembre a les 7 de la tarda); la conferència de, superior dels jesuïtes de Manresa, sobre Marko Rupnik i els mosaics de la Cova (1 de desembre a les 7 de la tarda), i una visita comentada a l'exposició a càrrec de les seves comissàries (26 de novembre a les 7 de la tarda). Totes les activitats es desenvoluparan a la mateixa Casa Lluvià i seran d'accés lliure.