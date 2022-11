El sector primari debat a Castellnou sobre les dificultats del relleu generacional

Elorganitzarà el proper divendres 11 de novembre una taula rodona al voltant de les dificultats delamb la participació de pagesia que està a punt de jubilar-se i nova pagesia que ja s'ha incorporat i que està fent el procés per incorporar-se. La jornada es farà a Castellnou de Bages de 10 a 1 del matí.Les persones interessades poden inscriure's gratuïtament a aquest formulari té unes particularitats inherents a l'activitat que estan relacionades amb la tinença de la terra, la vinculació amb l'habitatge i sovint també amb la història familiar. Quan les terres són de propietat i la família no troba ningú de confiança a qui cedir-les en lloguer, el traspàs pot ser molt difícil i les terres poden quedar en desús. Per altra banda, persones joves, interessades en començar una activitat agrària, poden trobar-se en dificultats per accedir asi no són del sector.En la jornada organitzada pel Consell Comarcal del Bages hi intervindran pagesos que estan a punt de jubilar-se per entendre com estan gestionant la finalització de la seva activitat i com està sent el procés de traspàs a altres pagesos. També hi tindrà veu laque està prenent el relleu i que exposarà amb quins esculls s'ha trobat i com creu que es podria facilitar la incorporació a l'activitat pagesa. Tots plegats debatran sobre aquest repte del sector primari i quina funció pot fer la nova entitatAquesta jornada s'emmarca en el projecte d'àmbit comarcal2021-2022. Compta amb la col.laboració de 28 municipis, l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, i està finançat per la Diputació de Barcelona.