Manresa CBF i Ampans renoven l'aliança per acostar la tasca de l'entitat social a les joves del club

L'entitat esportivai lahan renovat per segon any consecutiu l'aliança per seguir emprenent de forma conjunta, com ja han fet durant la primera temporada, la col·laboració entre ambdues entitats, mitjançant projectes i activitats que fomenten la inclusió social i donen a conèixer la tasca que fa aquesta entitat sense ànim de lucre, que acompanya persones en situació de discapacitat intel·lectual, sensorial i física, malaltia mental i vulnerabilitat, a les joves del club.A través d'un conveni de col·laboració, que ara s'acaba de renovar, i sota el lema Juguem juntes i juntes fem futur, ambdues entitats preveuen seguir col·laborant en iniciatives que promoguin la participació de les joves del club en els projectes socials de l'entitat. El balanç que fan ambdues entitats de la col·laboració iniciada durant la primera temporada ha estat molt positiu i la intenció és mantenir i ampliar les activitats engegades. Entre elles, un grup de jugadores del club va formar part del cos de voluntariat que va participar en l'organització de la primeraque es va celebrar el maig d'aquest any al passeig Pere III de Manresa, i el club esportiu va participar activament en diverses campanyes de sensibilització d'. D'altra banda, l'acord de col·laboració també recull que l'entitat social oferirà a les joves esportistes del Manresa CBF la possibilitat de fera l'organització o la incorporació laboral de perfils professionals que encaixin amb les necessitats de l'entitat.Entre d'altres accions de sensibilització, les dues entitats s'han emplaçat a una jornada de voluntariat el mes de desembre, amb la participació de les jugadores.L'aliança entre el Manresa CBF i Ampans, s'ha renovat per una temporada més, amb la signatura d'un conveni per part de la presidenta de l'entitat esportiva,, i el director de la Fundació Ampans,El club esportiu també es compromet a divulgar entre els socis i famílies del club, els projectes d'emprenedoria social de l'entitat com el, el, els supermercats que gestiona franquiciats amb, elsi els, a través d'una campanya de fidelització destinada a l'entorn del club, i el compromís de valorar possibles incorporacions en l'àmbit de la inserció laboral o bé, en tasques formatives o de voluntariat que puguin ocupar a persones que reben el suport d'Ampans.