El joc del Kapla ocuparà de nou el Museu de l'Aigua i el Tèxtil

Sessions formatives

Eli elportaran almés de 25.000 peces delperquè els participants a aquesta activitat puguin construir, experimentar i posar a prova la seva destresa i creativitat a partir d'aquest joc de construcció, tot desafiant les lleis de la gravetat.En aquesta edició s'han previst cinc espais, cadascun d'ells corresponent a cinc possibilitats diferents que ofereix el Kapla. Hi haurà una zona de, on cadascú podrà crear les seves pròpies construccions seguint les seves habilitats i la seva imaginació; unaque s'anirà fent durant els dos dies a partir de la feina feta per totes les persones que hi vulguin col·laborar; un espai deon es combinarà el Kapla amb altres materials i jocs; una zona amba construir, i un darrer espai on esde construccions espectaculars fetes amb peces Kapla.Aquests cinc espais de Kapla es complementaran amb un sisè espai amb un altre joc de fusta: la. En aquest cas, els participants podran muntar l'estructura d'una cúpula que pot arribar a fer de quatre metres de diàmetre i un metre d'alçada, a partir d'uns llistons de fusta que s'aguanten entre ells. En aquest cas, aquesta activitat es presenta sota el format de taller amb grups limitats de participants.Kapla al Museu es farà aquest proper cap de setmana, en horari de 10 a 2/4 de 2 del matí i de 2/4 de 5 a 8 de la tarda, tant el dissabte com el diumenge. Tal com s'ha anat fent en les darreres edicions, s'ha establert und'un euro per persona, del qual 50 cèntims van destinats a lacom a mecenatge per als seus projectes de millora de l'atenció a infants i joves.Per participar-hi es recomana fer ladel web del Parc de la Séquia . També es permetrà l'entrada a persones i grups que no s'hagin inscrit fins que no se superi l'aforament màxim previst.Aprofitant el muntatge d'aquesta activitat, durant tota la setmana el CAE ha programat unesper donar a conèixer el Kapla com a un recurs lúdic i educatiu a alumnes de diferents estudis de l'àmbit educatiu i socioeducatiu de Manresa: animació sociocultural, educació infantil, etc...Kapla al Museu és una activitat organitzada pel CAE i el Parc de la Séquia (FundacióAigües de Manresa-Junta de la Séquia) que compta amb la col·laboració de la, de lai del cicle formatiu d'animació sociocultural i turística de l'. És una de les activitats incloses en elde Manresa que organitza el CAE i que compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. A més a més, enguany també ha entrat a formar part de la programació d'activitats de laEl Kapla és un joc de construcció creat pera partir d'unes petites peces rectangulars de fusta. Aquestes peces mantenen una proporció entre els seus costats de 1:3:5 i això permet aconseguir unes construccions força estables i sofisticades. El Kapla és un joc apte i interessant tant per grans com per petits. Més enllà de ser un joc entretingut i apassionant, està sent utilitzat en moltes escoles i espais educatius perquè permet treballar moltes habilitats i competències, com ara la creativitat, l'equilibri, la geometria espacial, la concentració, el treball en equip i la cooperació, entre d'altres.