UManresa obre Explora 0-3, un espai perquè infants de fins als 3 anys experimentin amb ciència

Propostes dissenyades des del coneixement de docents i dels futurs mestres

Què hi haurà a l'Espai Explora 0-3?

Una proposta pensada perquè infants i adults gaudeixin experimentant

Experimentar amb materials naturals o amb una taula amb forats de diferents formes i mides, estirar gomes de diferents forces, manipular saquets amb diverses textures o jugar amb rampes i amb balances. Aquestes són les primeres propostes deque es trobaran les famílies amb infants d'entre sis mesos i tres anys que passin per l'espai, l‘espai per impulsar l'educació científica a les primeres edats que posa en marxaExplora 0-3 forma part de les instal·lacions de l'escola bressoli complementa les propostes d'experimentació i ciència per a infants fins als 8 anys que funcionen al Lab 3-6 i al. El nou espai Explora 0-3, que estrenar-se amb una prova pilot durant la passada Festa Major, obrirà portes de manera regular a partir d'aquest dimarts, 8 de novembre. Per assistir-hi caldrà inscriure's prèviament.Totes les propostes de les quals podran gaudir els infants són resultat del treball de l'equip educatiu de l'escola bressol Upetita, dels docents deli deli de les alumnes que fan les pràctiques en tots els espais de ciència de la universitat. En tots els casos, són propostes que persegueixen que els infants més petits s'iniciïn de manera natural en laa partir del contacte amb material apte per a aquestes edats i amb reptes de diverses dificultats que poden assolir infants fins als 3 anys. De fet, el conjunt de propostes que hi ha ara poden anar variant a partir de noves idees i aportacions de totes les persones vinculades als diferents Lab d'UManresa.Un dels elements a disposició dels infants que hi ha actualment a l'espai és una taula d'experimentació amb. Es tracta d'un espai per fer transvasaments, per cobrir la necessitat d'omplir i buidar recipients o de filtrar materials. En aquesta taula hi ha estris de diferents mides i textures, recipients i objectes per agafar material, tot absolutament innocu, sense que comportiEn una segona taula, els infants trobaranmides per posar-hi objectes a dins. Objectes semblants però deformables i no deformables, pesats o lleugers, de diverses formes i mides que permeten que l'infant experimenti si caben o no caben al forat i com es poden recuperar un cop són dins.Altres propostes que ofereix l'espai Explora són un conjunt deperquè els infants comprovin què passa si les estiren, quines costen més d'estirar i què passa si les manipulen amb el cos. També hi trobaranperquè parin atenció al contingut que hi ha dins, la textura que tenen, el seu pes o si fan algun soroll quan es manipulen.L'Explora 0-3 es completa amb unper fer-hi baixar objectes diversos i experimentar com llisquen amb un joc de balances per carregar-hi peces sense que caiguin a terra.L'Explora 0-3en dos torns: de 16 h a 16.45 h i de 17 h a 17.45 h. Per anar-hi caldrà fer una inscripció prèvia, que té un cost de 5 euros per infant acompanyat d'un adult. Està pensat com un espai on els infants i els acompanyants gaudeixin d'una estona d'exploració i descoberta, que puguin moure's lliurament per totes les propostes en funció del seu interès i actuar-hi lliurement, amb l'únic requisit de respectar els materials per no fer-los malbé. Per aconseguir una experiència agradable de contacte amb la ciència, es limitarà l'accés a un màxim de vuit infants per torn.Quan les famílies arribin a l'espai, les responsables de l'Explora 0-6 oferiran una breu introducció sobre el funcionament i les intencions educatives de les propostes abans que els infants comencin a jugar. Abans de finalitzar l'activitat es farà un tancament conjunt perinteressants sobre com han actuat els infants mentre eren a l'espai.