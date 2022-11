Ricard Planas, campió de la Copa Catalana Marató de BTT en màster 50

per Redacció,

Una temporada positiva

Aficionat a la BTT

El santpedorencés el nou campió de laen la categoria màster 50. Planas ha aconseguit el títol després de quedar segon a la prova, disputada a. L'actuació global al conjunt de les sis curses que incloïa el calendari de competició aquest 2022 li ha permès sumar aquest títol per davant deAquest any, el santpedorenc, que corre individualment, ha obtingut bons resultats a la resta de competicions en què ha participat més enllà de la Copa Catalana amb actuacions destacades ai a. Planas va acabar tercer classificat de l'Màster 50, que consta de tres curses a nivell estatal, i va acabar cinquè (primer nacional) a la prova, en la categoria de màster 50, i puntuable per laRicard Planas, nascut al'any 1972, i santpedorenc des del 2000, és aficionat a lai a les proves de muntanya de llarg recorregut des de fa anys. Pel que fa a la seva activitat professional, és el responsable de l'enginyeria, enginyeria encarregada del cobriment del runam inactiu de Vilafruns, entre molts d'altres projectes.