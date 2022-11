«Don Giovanni» de Mozart arribarà dimecres al Kursaal de la mà de la Fundació Òpera de Catalunya

Xerrada prèvia

Aquest dimecres, 9 de novembre a les 6 de la tarda, l'òpera tornarà a la sala gran delamb la representació de Don Giovanni de. Es tracta d'una nova producció de lainterpretada pel cor de l'i l', sota la direcció musical dei direcció d'escena de, encapçalada pel barítonDon Giovanni és potser la més famosa de les òperes de Wolfgang Amadeus Mozart, amb un text del llibretista, basat llunyanament en la comèdia El burlador de Sevilla, atribuïda a, però que sembla que és d'un autor italià de la mateixa època.L'òpera de Mozart va ser estrenada en elel 29 d'octubre de 1787. L'aleshores empresari d'aquest teatre, l'italià, havia quedat fascinat per l'èxit obtingut a Praga per Le nozze di Figaro (que a Viena havia obtingut només una atenció mitjana), i va convidar Mozart i al llibretista perquè anessin a Praga a comprovar in situ com la música de Le nozze di Figaro se sentia per tota la ciutat i a totes les hores. Efectivament, els convidats van poder presenciar com pels carrers passaven músics improvisats que tocaven els números més importants de l'òpera, i als balls públics de Praga, es tocaven també les seves adaptacions. Davant d'això, l'empresari va demanar als dos artistes si volien escriure una nova òpera per al Teatre Nostic. Per poder compondre l'òpera amb comoditat Mozart i la seva esposa van acceptar la invitació d'un compositor amic,i la seva esposa Sophia, que tenien una confortable vil·la d'estiu als afores de Praga.Lesper veure Don Giovanni tenen un preu de 45 euros (40 euros per a menors 30 anys, majors 65 i amb Carnet Galliner,) i es poden comprar a taquilles i per internet Una hora abans de la representació. el musicòlegoferirà una xerrada introductòria a l'òpera Don Giovanni. La xerrada serà a les 5 de la tarda a la Sala Polivalent 1 del Kursaal.