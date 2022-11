Evacuades 300 persones de l'edifici principal d'UManresa per una fuita d'aigua calenta de la caldera

Ensurt aquest dilluns al matí a l'edifici principal d'. Entre les 11 i 2/4 de 12 hi ha hagut unaque ha afectat, bàsicament, la primera planta de l'edifici principal. De la caldera brolliaque ha obligat els responsables de la universitat a, unes 300 persones.Quan s'ha controlat la fuita, al cap de mitja hora, tothom ha pogut tornar a l'edifici, però les classes que hi havia en la primera planta s'hani alguns alumnes han estati fins i tot hi ha hagut un grup deque ha continuat fent classe a l'exterior, al punt de trobada, on s'han reunit totes les persones evacuades. El punt de reunió ha estat entre els edificisi la, en el que es coneix com a plaça cívica.L'incident no ha provocati actualment s'està treballant per netejar i condicionar la planta que ha quedat afectada.