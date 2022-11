Una placa commemorativa assenyalarà l'edifici on va néixer Maria Matilde Almendros

Una vida dedicada al teatre, a la ràdio i a la promoció del català

L'organitzarà aquest dimecres, 9 de novembre, un dels darrers actes per commemorar l'any, amb motiu de la celebració del centenari del naixement de la popularmanresana. Es tracta del descobriment d'unaa l'edifici on v a néixer i viure els primers anys de la seva vida, situat al carrer Vilanova 1-3, a tocar de la Plana de l'Om.L'acte de descobriment de la placa tindrà lloc dimecres, a les 12 del migdia, davant de l'immoble, i serà presidit per l'alcalde de Manresa,, acompanyat de la regidora de Cultura i Festes,. També hi intervindrà, la comissària de l'any de la commemoració nacional Maria Matilde Almendros Carcasona. Durant l'acte, que serà conduït pel periodista, hi actuarà alumnat de l', que farà una performance sobre la vida i la trajectòria de l'actriu i locutora.El descobriment de la placa tindrà lloc un mes després que l' Ajuntament de Manresa incorporés el retrat d'Almendros a la Galeria de Manresans i Manresanes Il·lustres del consistori. Ho va fer el 10 d'octubre passat fet en un acte solemne després que el ple municipal aprovés per unanimitat el nomenament d'Almendros com a manresana il·lustra, coincidint amb l'any de la commemoració del centenari del seu naixement. Es tracta de la màxima distinció de l'Ajuntament de Manresa, i s'ha atorgat a Almendros en reconeixement a la seva trajectòria i la seva actuació en benefici de la ciutat.L'acte de dimecres forma part del programa d'actes de l'Any Maria Matilde Almendros, commemoració aprovada enguany pel. Els actes, que se celebren al llarg d'aquest 2022, són organitzats conjuntament per l'Ajuntament de Manresa, l', l'i les entitats de la Comissió Any Maria Matilde Almendros Carcasona (integrada per la demarcació de la Catalunya Central deli l'associació).Nascuda el 1922 a Manresa, Maria Matilde Almendros Carcasona va ser una de les locutores més populars de Catalunya, pionera en l', i una actriu reconeguda a l'època. Al llarg de la seva vida professional, va saber sempre compaginar les seves dues grans passions: el teatre i la ràdio.Va ser emprenedora com a dona de ràdio que va tenir un programa propi i també com a directora i promotora teatral. Va contribuir a la popularització del teatre català, sobretot de, entre altres. Va ser una comunicadora excel·lent, que va transmetre la cultura i la tradició catalana a través de Ràdio Manresa, dei de, així com amb les obres que interpretava als escenaris d'arreu de Catalunya. El programa de ràdio De España para los españoles la va fer popular internacionalment, sobretot en els països d'Europa on vivien emigrants catalans i espanyols.A més, va treballar com ai esdevingué molt popular per la seva participació en la sèrie televisiva Doctor Caparrós. Fou guardonada, entre d'altres, amb ela la millor locutora de ràdio (1969) i amb la(1990) en reconeixement a la seva carrera.