Operació policial amb més de cent identificacions en locals d'oci nocturn de Manresa regentats per estrangers

Més de quaranta agents de Seguretat Ciutadana, d'ARRO i de policia administrativa dels, deli de lavan realitzar dissabte passat, entre les 11 de la nit i les 5 de la matinada de diumenge, entrades en cincde la ciutat, tots ells regentats per, on van realitzar més deentre la clientela i els treballadors dels establiments.Les actuacions es van portar a terme ali elde la carretera de Vic, ladel passeig del Riu, eldel carrer Lepant i la discotecadel polígon dels Dolors, locals que, segons els cossos policials, havien tingut algunamb anterioritat a l'actuació d'aquest dissabte.Per part de la Policia Nacional es van aixecar actes per diversesde clients dels locals, i a nivell de Mossos d'Esquadra i Policia Local de Manresa, es van aixecar onze actes perentre la clientela i dues perA nivell administratiu, es van obrir expedients per, per, peri per irregularitats en elals establiments.Els Mossos d'Esquadra valoren com a "" el resultat de les actuacions tenint en compte el gruix d'identificacions i entrades realitzades.