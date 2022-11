Concert històric i amb ànima d'Hugo Race a Manresa

Matinal de luxe, aquest diumenge, a l'auditori de lade. I és que l'aterratge del músic australià(Melbourne, 1963) dins el cicleque impulsa el programadecal considerar-lo com a històric. Històric en poder comptar a la capital del Bages amb l'actuació d'un músic que, dins l'escena del, és considerat de culte, una autènticaFundador de la bandai exmembre de, el cert és que de manera sorprenent a dalt l'escenari no només va haver-hi Race sinó també el músic alemany(Hamburg, 1963), membre deque, en ocasions, ha treballat junt al mateix Race en treballs discogràfics com The Spirit (2015).Davant d'una setantena de persones, la matinal va servir per ratificar dues realitats. La primera d'elles, esperable, la de l'que va ser una veritable immersió peron es va mostrar el perquè de la seva condició de llegenda viva. Intensitat, paisatges sonors sorgits de la suma de dues guitarres elèctriques i altres dispositius electroacústics, van exorcitzar absolutament els allí presents. Arribant a l'hora i mitja llarga de concert, el més sorprenent va ser com la immersió sonora va arribar a provocar una nova experiència en el temps. Érem a la Plana, evidentment, però també en una altra dimensió d'espai / temps.Només en sortir de l'auditori, banyar-nos amb el sol càlid de novembre va servir per començar a enyorar un ambient musical, que amb ressonàncies del, eli l'experimentació, va ser capaç de despertar les regions ocultes i fosques de la nostra ànima. No va importar, en absolut, que el pes del concert caigués en Race perquède Goldking van ajudar en la comesa expressiva d'un concert dels de veritat. Dels que tenen ànima.L'altra realitat que també vam poder ratificar, de naturalesa més sociocultural, és que els impulsors del concert i del cicle acaben de mostrar, sense embuts, què significa i és un. Emportats, massa sovint, per laon només es programa allò que ven, bo i imprescindible és comptar amb programacions musicals d'autor com aquesta i que lidera el també músic santjoanenc, conegut pel seu projecte The Missing Leech.Cal dir-ho. A Manresa es compta amb una programació musical seriosa i de les de veritat en les que cal agrair a tots els agents musicals de la ciutat la seva implicació en forma d'assistència. I és que costa de creure que, en una ciutat plagada d'i d'un Conservatori Municipal, diumenge només fóssim la setantena de persones que vam ser a l'auditori. És feina de tots la presa de consciència i és per això que bo serà que ens reservem la propera data de l'11 de desembre on s'espera un nou concert del cicle del que n'esperemcom el d'aquest diumenge.