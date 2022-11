Josep Maria Rossell rebrà el reconeixement al seu premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària

Aquest dimarts, la sala d'actes de l'(EPSEM) de la- BarcelonaTech (UPC) acollirà l'acte de reconeixement al professor, guardonat exaequo, amb el 25è2022 en la modalitat de trajectòria docent. Rossell també ha estat distingit enguany pelsde la Generalitat de Catalunya.L'acte començarà a 2/4 d'1 del migdia i comptarà amb una xerrada del professor reconegut, amb el títol L'evolució de la docència de les Matemàtiques a l'EPSEM: una llarga trajectòria. Per, cal omplir aquest formulari . L'acte també es podrà seguir en streaming a través d' aquest enllaç El professor de l'EPSEM va ser distingit, el passat mes de juny, amb el Premis UPC a la Qualitat en la Docència Universitària a la trajectòria docent, uns guardons impulsats peli que va rebre exaequo amb la professora. Rossell va rebre el premi per "la vocació d'ajut i d'acompanyament a l'estudiantat, així com la constància en la qualitat docent sostinguda al llarg dels anys" i per la seva tasca en laen els primers cursos, amb grups molt nombrosos i estudiants de procedència acadèmica i nivells de coneixement molt heterogenis.Rossell també va rebre, el 15 de setembre, la distinció Jaume Vicens Vives en la inauguració oficial del curs universitari 2022-2023, que va tenir lloc a la(UdL).