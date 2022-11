Manresa acollirà dissabte la presentació de les memòries del reputat metge Carles Llussà

Una llarga i prestigiosa trajectòria professional

Compromès amb la llengua i la cultura

Activitat política

Set mesos després de la seva mort, la família deja ho té tot a punt per presentar lesque aquest prestigiósmanresà va escriure al llarg dels seus set darrers anys de vida. Sota el títol, Llussà, en aquest volum de poc més de, explica tots aquells successos, anècdotes ique el van marcar al llarg de la seva vida; una vida plena d'molt lligada a la seva professió però també a la seva ciutat i al seu país. Es tracta, tal com asseguren els seus fills, d'un "" de laque el va veure néixer, créixer i perir i que, com la resta de Catalunya, va patir les conseqüències d'una crua; d'un miserable, i d'una exígua. Tot plegat, "des de l'exercici de la seva: una carrera mèdica viscuda amb profunditat durant més de", lloen elsdel difunt.Tot i que no va començar a escriure les seves memòries fins al 2015, la llavor de A la recerca del temps passat sorgeix uns anys abans, arran d'unesque els historiadorsvan fer-li a Llussà per incorporar-les al portal, dedicat a ladel nostre passat recent. Tots dos historiadors van encoratjar-lo a deixar el seu testimoni vital per escrit, per "l'interès que tenia tot el que explicava i recordava", assegura la família.Editat per, el volum es presentarà, a l'auditori de l'. Serà en el marc d'unen el qual, a banda de la família i l'entorn més proper, també hi prendran part l'alcalde de Manresa,; l'historiador; el president de la junta comarcal del Bages del, i l', amb qui Carles Llussà va travar-hi amistat durant els primers anys de. De fet, Pujol ja va assistir al funeral del metge manresà el passat 21 d'abril a l'església de Crist Rei. Tots quatre intervindran en l'acte amb una petita ponència, que estarà conduïda per, una neta de l'homenatjat.Nascut ael juny de 1926, va cursar els estudis primaris a l'Escola dels Infants de les Carmelites de la Vedruna i a l'escola dels Germans de la Doctrina Cristiana (l'actual Salle). Un cop acabat el batxillerat a l'Institut Lluís de Peguera, va decidir començar la carrera de Medicina a la, on va fer-hi els dos primers cursos. Després es va traslladar a laper acabar la llicenciatura. El títol el va obtenir el 1950, amb 24 anys.Tal com ell mateix explicava en una entrevista oferta a El Pou de la Gallina l'any 2014, un cop a la facultat de l'se li va despertar l'interès per la psicoanàlisi en un moment en què "Freud estava totalment vetat perquè era jueu i es considerava que atacava les arrels del cristianisme". Tot i així, ell va aconseguir entrar -com a estudiant intern- a l', on va iniciar la formació en psiquiatria. La seva etapa acadèmica va culminar amb la càtedra de psiquiatria dels professors Ramón Sarró i Burbano i Joan Obiols i Vié.El mateix any que va contraure matrimoni amb la també manresana(el 1956), va començar a exercir de metge de família de lafins al 1977, així com de neuropsiquiatre (fins l'any 1991). En aquest sentit, cal destacar que va serde Manresa del 1970 al 1991. Encara en plana professional, Llussà va ser un dels promotors del primerde la comarca del Bages, a l'de Manresa, que es va posar en marxa l'any 1962 i del qual va ser-ne responsable durant vint-i-sis anys. Així mateix, va exercir de metge forense de Vic i després de Manresa del 1964 al 1991.Molt actiu quant a l'associacionisme dels metges, va ser vicepresident de la primera Junta de la Delegació Comarcal deldel 1954 al 1960 i President de la Secció dede la Delegació Comarcal del Bages del COMB del 2002 al 2009. Cal esmentar la seva contribució en la fundació de l'i en la creació de l'Carles Llussà va combinar la seva carrera mèdica amb una forta militància en favor de la. En aquest sentit, l'any 1953 va fundar, juntament amb els companys de l'Associació d'Exalumnes de l'institut d'Ensenyament Mitjà (actual Lluís de Peguera), Bages, unade la qual va ser-ne director. Uns anys més tard va participar en la campanya Català a l'Escola, promoguda peldel 1967 al 1968. També va ser membre de la Comissió Organitzadora de l'11ècelebrat a Reus el setembre de 1980.L'any 1957 s'introdueix en política, entrant a formar part del col·lectiu, que aleshores presidien Xavier Muñoz i Pujol i. Molt assidu a les tertúlies del, va ser un dels membres fundadors dei va ostentar el càrrec de primer president de la Mesa del Consell Nacional d'aquest partit.