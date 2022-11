Un accident entre un camió i dos turismes provoca el tall de la C-25 a Rajadell

Un aparatós accident entre unha provocat el tall de l'(C-25) en terme de, a l'esquena del Collbaix, enaquest diumenge al vespre durant una hora i quaranta minuts. Cap dels ocupants dels vehicles no ha resultat ferit, però l'accident ha provocat retencions de diversos quilòmetres.Segons el, quan passaven uns minuts de les 7 de la tarda, un camió ha xocat després dei dos turismes s'hi han accidentat posteriorment. Com a resultat de l'accident, elshan hagut de tallar completament la via en sentit Manresa i aquest fet ha provocar retencions.Laa 3/4 de 9 del vespre, quan la policia ha pogut obrir totalment la via.