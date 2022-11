El CE Manresa es queda a un pas de la victòria al camp de l'Hércules d'Alacant (1-1)

Estadi de dues graderies amb una capacitat de gairebé 30.000 espectadors. El, un dels tradicionals de, ha rebut aquest diumenge alamb gran part dels seients buits. No és d'estranyar. El seu inquilí, l'd'Alacant, un dels històrics del futbol espanyol es troba des de fa unes temporades en hores baixes. Tot i així, la imatge impactava.Seguint el lema d'aquesta temporada, però, els homes dehan jugat sense vertigen un partit que ha començat amb clar domini local, però que, comptat i debatut,els del Bages en una segona part en què l'Hércules ha jugat amb deu jugadors i ha acabat el partit amb nou.L'Hércules ha començat dominant la pilota i, tot i no acostar-se gaire a la porteria d', al minut 7avançava als locals en el marcador. Els alacantins han continuat amb la pilota, però poc a poc els banc-i-vermells han començart a estirar els músculs i a tenir oportunitats. Al minut 20, una rematada dea una sacada de banda marxava fora per poc. Just abans del descans,entrava en planxa adins l'àrea i l'àrbitre. Era el minut 45.afusellava el penal a l'escaire i establia l'empat.Amb un jugador més, el CE Manresa ha sortit dels vestidors dominant la pilota i amb la voluntat d'emportar-se els tres punts del José Rico Pérez. Quan només havien passat sis minuts de la represa ha arribat l'ocasió més clara dels manresans per aconseguir-ho. Un xut des'estavellava al travesser.Passaven els minuts i semblava que podria repetir-se el que va passar a Lleida , amb el CE Manresa jugant en superioritat numèrica però sense poder desfer l'empat. La situació encara s'ha posat més de cara per als del Bages quan, al minut 68, l'àrbitre ha expulsat el localper una entrada per darrere aquan s'escapava en un contraatac.Tot i jugar amb dos homes més, el CE Manresa no ha sabut concretar el seu domini i el partit ha finalitzat amb 1-1. Amb l'empat, els homes de Ferran Costa es consoliden a lade la classificació.El proper cap de setmana arribarà el retorn dels del Bages a la Copa , 36 anys després, en el partit que jugaran contra eldiumenge a les 12 del migdia. La següent jornada dehaurà d'esperar-se al dia 20, quan els manresans rebran, també a les 12 del migdia, el