Pancarta amb «Les Escodines no es resigna!» sobre la farmàcia. Foto: Pere Fontanals

"Tindrem uneminentment turístic a una banda i una novaamb un ampli desplegament administratiu a l'altra, i entremig hi tornarà a quedaramb les demandes de sempre que ningú no entoma", es queixa la Teresa, una de les veïnes del barri que ha assistit al, gairebé improvisat, que s'ha muntat aquest diumenge a la plaça del Salt, just davant l'oficina d'atenció al públic d'Aigües de Manresa.Cansats de reivindicar "les millores de sempre", un grup de veïns s'ha trobat aquest diumenge al matí per, una vintena, que cadascú penjarà al balcó de casa seva, reclamant polítiques d', d', amb més espais oberts, i de. "És el que portem reclamant des de fa anys i que l'Ajuntament ens fa passar amb raons", lamenta. Una de les pancartes, la que dona la benvinguda des de sobre la farmàcia de la plaça Sant Ignasi, avisa "Les Escodines no es resigna!".Se senten un barri "maltractat" per l'Ajuntament, segons asseguren. "Tenim un problema seriós amb el parc de l'habitatge ja que molts edificis són deo deque no fan cap inversió, i els altres són de propietaris que no tenen capacitat econòmica per fer-la", expliquen. De fet, "el més greu de tot és que parlem bàsicament de-Escodines, Sant Bartomeu i Aiguader-, però ni així l'Ajuntament no ens fa cas".Els veïns lamenten que no tenen capo per a què juguin els més xics del barri. "Ni una trista porteria, ni una cistella, ni un parc, res", protesten. "Quan els nostres fills volen jugar al carrer han d'anar a".Els veïns, que tot i actuar de forma autònoma tenen el suport de l', han penjat les pancartes aquest diumenge al matí i no descarten fer més accions en el futur per "intentar que ens facin cas".