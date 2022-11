El CN Manresa aconsegueix el triomf davant el CN Olot a deu segons per al final (12-11)

Fitxa tècnica

- CN Manresa: P Monne, G Fernàndez 1, M Puerta 1, R Ruiz, R Serra, O Muns, L Mayol 2, A León 2, X Pelegrín, A Noguera 5, A Estany, I Rey 1, A Fernàndez.



- CN Olot; S Fusté, S Colomer 4, M Duran 1, A Casadevall 1, A Molina, M Coma 1, F Luque, G Reixach, N Franch, A Abel, M Alabau 3, D Roura 1.



- Arbitratge a càrrec de B. Perelló i J Illescas



- Parcials: 2-4, 4-1, 4-3, 2-3.



Laha viscut un partit trepidant aquest cap de setmana amb la victòria delsobre el, 12-11, amb el gol del triomf aconseguit a deu segons per al final del partit.Com es preveia, el partit entre bagencs i garrotxins ha estat dels que fan afició. Els jugadors d'ambdós equips sabien que els punts en joc eren molt importants, ja que, a priori, manresans i olotins són elsi, a l'aigua, això s'ha fet patent amb gols, alternances en el marcador, nervis i un final ajustat, gairebé de pel·lícula.Els gironins han començat millor el patit. Amb millor joc i encert de cara a la porteria s'han avançat avançar fins a un 1-4, que, a manca de 19 segons per acabar el període, ha ajustat al 2-4. Abanshavia inaugurat el marcador local.El segon quart ha servit per comprovar el poder dels jugadors deque, en no res, transformant dues jugades de superioritat de la mà de, han empatat el partit, i un gol deha posat per davant als locals. Un nou empat, momentani, l'ha trencat, de nou León a manca de 13 segons per arribar a l'equador amb 6-5 al marcador.Aquest millor joc bagenc s'ha confirmat després del canvi de camp. Noguera i Mayol posaven amb dos gols d'avantatge el CN Manresa, avantatge que han aconseguit mantenir fins el final del quart, amb intercanvi golejador d'ambdós equips, els de casa anotats per Noguera iAmb 10-8 s'ha entrat als darrers 8 minuts de joc. Ben aviat s'ha demostrat que els visitants no estaven disposats a donar el braç a tòrcer i han posat l'empat a 11 al marcador. No ha estat fins aque s'ha anotat el gol del triomf local. Encara hi ha hagut temps per a l'emoció amb dues exclusions temporals consecutives de jugadors manresans que han quedat en res.