El CreaFest porta a Manresa els principals creadors de contingut en català a les xarxes

Els principals creadors de contingut en català a les xarxes han estat presents aquest dissabte a la primera edició delque ha tingut lloc a Manresa. Des de primera hora, l'escenari muntat a la plaça Sant Domènec ha acollit les activitats i actuacions de creadors que han fet el salt de la xarxa social a la presencialitat.L'esdeveniment, organitzat per l'i l'associació, nascuda el 2021 amb l'objectiu de normalitzar i potenciar l'ús del català a les xarxes socials i als entorns digitals, ha mantingut una constant afluència de gent, tant a la, on hi havia l'escenari s'havien muntat parades amb entitats i associacions de promoció de la llengua i d'associacions d'internautes, com a l', que ha acollit les conferències i taules rodones sobre la matèria.Òmnium-Cultural, Plataforma per la Llengua, Desdelsofa.cat, FandubbersCAT, Gaming.Cat, Aixeta, Mantinc el Català o el Racó del Manga, han muntat les seves carpes a la plaça Sant Domènec. Pel seu escenari hi han passat el creador de continguts esportius, l'humorista, l'streamer, els responsables d'-apassionats pels videojocs- o els creadors del podcast L'última xerrameca. També s'hi ha fet un concert manga amb els grups, un concert de folk ambi una sessióA l'Espai Plana de l'Om s'ha fet una xerrada sobrea les xarxes socials i tres taules rodones. En la primera s'ha debatut el paper de les. Després se n'ha fet una sobre lade continguts i l'última ha girat a l'entorn de l'. Ha tancat la vetlladaamb una gravació especial del programa deLa Nit Friki, que ha comptat amb la participació, entre d'altres, del tik-toker manresà. El CreaFest22 s'ha tancat amb una entrega de premis humorística als millors creadors de continguts.