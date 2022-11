El Covisa Manresa perd a Cerdanyola en un partit marcat per l'arbitratge (5-3)

Fitxa tècnica

- Cerdanyola FC: Ramón, Bernat, Busquets, Albadalejo i Ian; Amores, Javi, Josep, Ibor, Dani i Adrian.

- Covisa Manresa: Cella, Terri, Ambros, Manu i Iker; Lavado, Santa, Asis, Aaron, Aleix Perez i Silva.



- Àrbitres: Jonathan Espino i Adrià Galí

- Gols: 1-0 Amores 5, 2-0 Dani 6, 2-1 Ambros 14, 3-1 Amores 19, 3-2 Terri 19, 4-2 Amores 21, 5-2 Albadalejo 29, 5-3 Manu 38.



Elha perdut aquest dissabte a la pista del líder, el, per un 5-3 molt determinat per les, que han influït, ja, des de les primeres jugades del partit.Els locals s'han avançat en el marcador després que els àrbitres no assenyalessin una clara, qui ha quedat estès al terra, mentreaprofitava per fer el primer gol.Més dura ha estat la següent acció, només un minut desprès. Una forta entrada aamb els dos peus per davant no ha estat sancionada iha fet el segon gol davant la desesperació dels jugadors manresans, que no han entenien aquestes decisions arbitrals.Poc després, hanassenyalant una falta en atac. I per si no fos poc, més tard han tallat una jugada clara d'atac visitantquanes quedaba sol davant del porter local.El conjunt des'ha sobreposat a les adversitats arbitrals iha reduït diferències a sis minuts per acabar la primera part. Després, un atac local amb poca pressió defensiva ha derivat en un tret queno ha interceptat. Era el 3-1 pero ràpidamentha tornat a posar al seu equip dins el partit amb el segon gol.S'ha arribat al descans amb minina avantatge local i un Manresa dins del partit i amb bones perspectives de sobreposar-se. El primer minut de la segona part ha estat clau. Unadels bagencs a la sortida d'un fora de banda ha permès als locals fer una paret fàcil i marcar el quart. A partit d'aquí els manresans han començat a jugar amb poc encert pero no han estat del tot fora del partit. Les accions insistents cara a gol d'algun jugador no han beneficiat el joc de combinació i les bones finalitzacions.Amb el partit encara obert, una acció deen falta, ha suposat la seva expulsió per doble amonestació. El Cerdanyola ha fet el cinquè amb superioritat numèrica i el Covisa Manresa ha pecat de poca experiència per segon partit consecutiu al quedar-se en inferioritat.Poc després, en el marc de l'actuació arbitral, una clara agressió dea Lavado ha estat sancionada només amb targeta groga, però la protesta del jugador manresà li ha suposat l'expulsió. El definitiu 5-3 ha arribat a poc per acabar i quan tot estava decidit amb l'equip manresà amb inferioritat per segon cop en aquest partit.