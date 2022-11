Ple bagenc a la Copa Catalunya de bàsquet

Un gran últim quart de la Salle

Bon dissabte per als equips bagencs de lade, que han guanyat tots els seus enfrontaments.s'ha imposat clarament a la pista del71-89, elha fet el mateix a casa contra el82-61, i elha superat el65-59.Un gran últim quart dea Sabadell els ha permès emportar-se folgadament un partit que fins a aquell moment havien dominat amb diferències mínimes, i que fins i tot havien estat desfavorables (39-26 al descans). La sobrietat i una important solvència en les cistelles de 2 han donat tranquil·litat als manresans en els últims minuts del matx per escapar-se en el marcador.Els màxims anotadors per part manresana han estatamb 21 punts,amb 15,amb 11 iamb 10.Elno ha tingut gaire complicacions per superar el Nou Bàsquet Olesa des del xiulet inicial. Un primer parcial de 8-0 només començar ha deixat clar que els del Bages no volien deixar res a l'atzar. Excepte el parcial del segon quart, quan els dels'han esforçat per intentar no despenjar-se dels bagens, la resta del partit ha estat dominat pel CB Artés que, fins i tot, s'ha permès relaxar-se en el darrer quart, quan tot ja estava decidit.Els punts del CB Artés han estat molt repartits entre els seus jugadors. Destaquen els 21 punts dei els 15 deEls'ha emportat una merescuda victòria de la seva pista contra el Club Natació Terrassa. En els tirs de camp, però, els del Bages han fet uns, 33% de 2 i 29% de 3, molt per sota dels seus oponents, 40% i 36%, però el nombre dellançats i encistellats els ha permes superar el seu adversari. Dues ratxes seguidesdels egarencs, al final del tercer quart i a l'inici de l'últim, han donat oxigen als deper mantenir al final del partit una diferència suficient per emportar-se la victòria.Pels del Bages han destacatamb 24 punts,amb 12 iamb 10.Les victòries dels tres equips bagencs de la categoria deixen el CB Artés i La Salle Manresa en el grup capdavanter de la classificació amb 4 victòries i 2 derrotes, a l'espera del que facinen el partit que els enfrontarà aquest diumenge i que definirà el líder. El CB Vilatorrada iguala els seus guarismes i està amb 3 victòries i 3 derrotes.A la propera jornada hi haurà derbi bagenc a la pista de la Salle Manresa amb la visita del CB Artés. El CB Vilatorrada visitarà el