El Manresa CBF continua imbatible i derrota clarament el Safa Claror (45-77)

Elcontinua comptant per victòries els seus partits a la. Aquest dissabte han aconseguit una victòria contundent a la pista del, que tanca la classificació, per 45-77.Les barcelonines han aguantat fermes el primer quart, que ha finalitzat amb avantatge seu per 18-14. A partir d'aquí, les manresanes han posat la directa i les delhan encadenat molts períodes sense anotar. Així, s'ha arribat al descans ja amb les manresanes per sobre, 25-33, unaa mesura que passaven els minuts, amb les del Bages anotant de totes maneres, i les locals encallades en atac.Al final delel marcador assenyalava un clar 36-55 i en els darrers deu minuts la tònica s'ha mantingut fins arribar al 45-77 final. La jugadora manresana més destacada ha estat, amb 18 punts.n'ha fet 14 i, 11.D'aquesta manera, al Manresa CBF es manté com a únic equip imbatut de la categoria, i amb un partit disputat menys. A la propera jornada rebrà a Manresa el