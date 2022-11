L'alcaldable de Junts a Manresa assenyala «la degradació» de la Plaça Catalunya

‼️ Molta gàbia i poca cura. Així podríem definir l’estat de la Plaça Catalunya a dia d’avui. La gran inversió que va suposar refer la Plaça ara fa uns anys, queda, a dia d’avui, ben retratada pel seu estat. pic.twitter.com/zmxuum05La — Ramon Bacardit (@ramonbacardit) November 5, 2022

, candidat a l’alcaldia de, ha assenyalat la situació de "degradació i deixadesa" de diversos espais i zones d'oci del barri de laa través de les xarxes socials.Recordant i reivindicant la gran inversió que es va fer a la plaça fa uns anys, a través d’imatges ha mostrat "" com ara terres trencats, mobiliari públic malmès, vegetació abandonada, voreres aixecades, cables i tubs superficials, bancs de fusta trencats i elements metàl·lics amagats, etc.Són una sèrie d’elements que fan que la Plaça Catalunya "passi de ser un lloc tranquil per passejar a una causa de la deixadesa", un entorn que "dificulta la convivència dels veïns" que dia a dia es troben amb "cistelles de bàsquet (en camp de sorra) que ja no hi són, solars abandonats, edificis a mig fer, pintades a les parets..."D’aquesta manera, Bacardit s’ha compromès a arreglar "" perquè els veïns de la Plaça Catalunya tinguin espais d’oci i passeig agradables i segurs. Perquè viure al barri "sigui un motiu d’orgull" pels veïns i la gent que hi treballa."Volem unai amb espais de lleure per a tothom. I la Plaça Catalunya és un gran espai amb un potencial enorme. Només cal posar-s’hi", ha assenyalat.