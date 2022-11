El Baxi Manresa tampoc no pot amb el Carplus Fuenlabrada (101-97)

Més bàsquet

Eltampoc no ha pogut tornar deamb una victòria que era del tot necessària.havia demanat als seus jugadors competir com a via per lluitar per al triomf. Aquest desig s'ha complert fins al minut 25. Però els darrers cinc minuts delhan obert una diferència a favor dels locals que ha estat una llosa massa pesada per als bagencs. Al darrer quart, els intents de reacció s'han topat amb un darrer minut molt inspirat del manresàha estat la gran novetat del quintet inicial del Baxi Manresa. Al seu costat hi havia. Elho ha fet amb Jovan Novak, Jeremy Senglin, Lasan Kromah, Dusan Ristic i Bassala Bagayoko. Els madrilenys han començat dominant el marcador però han rebut la mala notícia de la lesió de. El llançament triple ha permès al conjunt bagenc no despenjar-se (9-6, minut 4). L'equip local semblava disposar de tirs més senzills. No obstant, el Baxi Manresa seguia lluït des dels 6,75., sortint des de la banqueta, avançava per primer cop el seu equip (12-14, minut 6). Eren uns bons moments per als manresans que podien haver obert un petit forat. Només algunes faltes evitables i l'aportació de, set punts als primers deu minuts, ho han impedit (22-23, minut 10).La igualtat ha seguit al marcador força estona. El Baxi Manresa patia quan Harding era l'encarregat d'actuar com a base. En poca estona, el nord-americà ha perdut tres pilotes. Al bàndol local, Marc Garcia era fidel a la seva tradició particular i es convertia en un malson per al seu equip de formació. Juan Pablo Vaulet apareixia en un moment delicat per als de Pedro Martínez. Cinc punts seguits de l'argentí posaven l'empat a 37 al marcador.i Wazcynski culminaven un parcial de 0-9 i feien reaccionar(37-41, minut 17). El temps mort no ha canviat l'escenari. És més, el Baxi Manresa ho ha aprofitat per ampliar distàncies i fer gastar al tècnic local un altre temps mort. (40-47, minut 19). Ristic ha sumat quatre punts seguits que gairebé tiraven pels aires la bona feina dels manresans., molt atent, feia un cop de dits sobre el límit i provocava un tir addicional. Al descans, el 44-50 que reflectia el marcador deixava un bon sabor de boca al cantó bagenc.El Carplus Fuenlabrada ha igualat el partit amb un parcial de 6-0 en menys de dos minuts. Olumuyiwa sumava els primers punts del Baxi Manresa a la segona part. El deera un exemple d'esforç però li costava recuperar la posició a l'hora de tornar en posicions defensives. També patia Harding quan tenia la pilota i no tenia posició de tir. El combo ha perdut dues pilotes més en dues jugades gairebé seguides. Dani Pérez s'ha carregat la responsabilitat anotadora del seu equip. Ristic feia el mateix per als madrilenys. L'entrada deal lloc de Dani Pérez ha canviat l'escenari. Al Baxi Manresa ja no li entraven els llançaments de tres. Els locals ho han sabut aprofitar per obtenir dotze punts d'avantatge a l'acabar el tercer quart (75-63).El Baxi Manresa no volia abaixar els braços. Quatre punts seguits feien pensar que el partit no estava encara decidit. Wazcynski també sumava en un altre moment crític. També ho feia. Però els manresans descomptaven punts massa poc a poc. Les bones accions del Carplus Fuenlabrada sumaven més que els punts que aquestes accions aportaven al marcador. A diferència de la darrera jornada, els Baxi Manresa no ha abaixat els braços i s'ha posat a cinc punts quan poca estona abans perdia de dotze. Garcia ha tornat a exercir de botxí i amb vuit punts seguits donava aire al seu equip. Ha estat un cop definitiu. Al darrer minuts, els dos equips semblava ja que lluitaven per obtenir el millor average possible. 101-97 al final d'una jornada que agreuja la crisi del Baxi Manresa.Incidències: Fernando Calatrava, Luis Miguel Castillo i Fabio Fernández Esteban han arbitrat el partit. Sense eliminats.ha quedat fora de la convocatòria.