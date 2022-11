Desarticulada una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que abastia la Catalunya Central

Desarticulem una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que abastia la Catalunya Central i que n’exportava al centre d’Europa. Detenim 21 persones i fem 27 entrades i escorcolls, on hi trobem principalment marihuana i dues armes de foc

Una organització criminal que abastia la Catalunya Central de marihuana i cocaïna

Agents delsde la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central, conjuntament amb agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Manresa, han desmantellat unadedicada alque abastia dea poblacions de la, a banda de fer enviaments de droga acom Alemanya. La investigació s'ha saldat amb, divuit homes i tres dones.Als arrestats se'ls relaciona amb els delictes de, i. Bona part de les detencions es van portar a terme el passat 27 d'octubre, tal i com va informar NacióManresa en aquell moment La investigació es va iniciar el gener de l'any 2022 després de tenir coneixement que els investigats estarien presumptament relacionats amb la detenció il·legal de dos homes, socis en una, a qui van retenir, amenaçar i agredir en un pis de la mateixa localitat.Els investigadors van tenir coneixement d'una actuació per part de les, en la que van intervenir 158 quilos de pol·len d'haixix en un vehicle que conduïa l'individu que treballava com a autònom a l'empresa de transport de Manresa. Per aquests fets, el conductor del vehicle va ser detingut.Segons ha pogut constatar la investigació, els creixents problemes econòmics de l'empresa van comportar que les dues víctimes accedissin a col·laborar amb una organització criminal dedicada al tràfic de drogues ide substàncies estupefaents ocultes en el trànsit legal de mercaderies que feia l'empresa entre Manresa aEntre desembre de l'any 2021 i gener de 2022 s'haurien fet almenysde droga, oculta entre la càrrega del transport. Per dificultar una eventual acció policial utilitzaven unper detectar possibles controls, o presència policial. De fet, eren els mateixos socis de l'empresa els que participaven en el transport: un d'ells ho va fer en tres ocasions i l'altre soci ho va fer en una quarta.El 20 de gener de l'any 2022 la policia francesa va interceptar un d'aquests transports. Entre la mercaderia hi havia 158 quilos de marihuana i resina d'haixix. Els agents van. Un dels socis de l'empresa, que conduïa el cotxe pilot de lloguer, va poder fugir i tornar a Manresa. La pèrdua de la droga, valorada en un, va generar tensió a l'organització criminal per esclarir el que havia passat. Els investigadors vinculen directament aquest fet amb la detenció il·legal dels dos socis de l'empresa per reclamar-los la reposició dels diners.La investigació ha pogut acreditar que aquesta organització criminal abastia de marihuana i cocaïna la Catalunya Central i que, a més, n'exportava a diversos països del centre d'Europa. El grup estava format per unes, amb un lideratge clar i una estructura jeràrquica delimitada amb els rols i funcions perfectament definits: distribució de droga al centre de Manresa,, enviaments de droga a l'estranger,, gestions administratives o contravigilàncies policials. És important remarcar que els integrants del grup criminal prenien moltes mesures de seguretat per mirar de blindar-se davant qualsevol acció investigadora de la policia.Les indagacions policials han evidenciat que els investigats no disposen de cap feina coneguda ni remuneració obtinguda de forma legal tot i que, en el cas del líder del grup, si queL'organització obtenia part de la droga en ciutats de l'entorn metropolità, o de la Catalunya Central com Vic, per després distribuir-la a les comarques centrals, o enviar-la a altres països. A banda, disposaven de diverses. Els agents també han constatat una pràctica habitual de les estructures criminals com és la defraudació del fluid elèctric en les plantacions interiors, per evitar els alts costos de consum energètic que comporten les plantacions i així augmentar el benefici del negoci il·lícit.Amb tota la informació recopilada pels investigadors, el 27 d'octubre d'enguany es va dur a terme un operatiu policial amb 27 entrades i escorcolls , a les localitats de, Montmajor (Berguedà), Olesa de Montserrat (Baix Llobregat),, on es van detenir un total de 27 persones.Els investigadors van1.500 plantes de marihuana, 1,2 kg de cocaïna, 7 kg de cabdells de marihuana, 2 armes de foc, 2 pistoles d'aire comprimit, diverses armes blanques; estris per a gestionar plantacions de marihuana com làmpades, bàscules, envasadores, ventiladors i extractors; 27.000 euros en efectiu, documentació diversa, dispositius electrònics i claus de vehicles d'alta gamma.Els detinguts van passar a disposició el dia 29 d'octubre i el jutge va decretar